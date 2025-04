Emeryci w szoku: ZUS domaga się zwrotu 13. emerytur! Kto musi oddać pieniądze?

Wyższe ceny w sanatoriach już od maja! Kuracjusze sięgną głębiej do kieszeni

Spis treści

ZUS rozpoczął wypłaty, ale nie wszyscy emeryci mogą zachować trzynastkę

Od początku kwietnia 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął coroczną wypłatę trzynastek – dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów. Choć większość seniorów otrzyma pełną kwotę, niektórzy beneficjenci mogą zostać zobowiązani do zwrotu pieniędzy. Kluczowym warunkiem otrzymania trzynastki jest posiadanie prawa do świadczenia na dzień 31 marca 2025 roku – wynika to bezpośrednio z ustawy z 9 stycznia 2020 roku.

W praktyce oznacza to, że osoby, które straciły uprawnienie do emerytury lub renty po tej dacie, będą musiały oddać otrzymane środki. ZUS już rozpoczął wysyłkę oficjalnych listów informujących o konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Kto musi zwrócić 13. emeryturę? ZUS wyjaśnia wyjątki od reguły

Problem dotyczy przede wszystkim młodych emerytów, których świadczenie zostało zawieszone z powodu przekroczenia limitów dochodowych. Zgodnie z przepisami, osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i zarabiają powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tracą prawo do świadczeń emerytalnych, w tym również do trzynastki.

Z dodatkowej emerytury wykluczeni są również:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, którzy otrzymują uposażenie ze Skarbu Państwa;

w stanie spoczynku, którzy otrzymują uposażenie ze Skarbu Państwa; Sportowcy pobierający emerytury olimpijskie.

Warto również pamiętać, że w przypadku rent rodzinnych trzynastka jest dzielona proporcjonalnie między wszystkie uprawnione osoby. Oznacza to, że zamiast jednej pełnej kwoty, każda osoba otrzyma tylko jej część.

Trzynastka 2025: Ile naprawdę otrzymują emeryci po wszystkich potrąceniach?

Nominalna kwota trzynastej emerytury w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, co odpowiada wysokości minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji. Jednak rzeczywista kwota, która trafia na konta emerytów, może być znacznie niższa ze względu na obowiązkowe potrącenia.

Wysokość wypłaty zależy od miesięcznego dochodu emeryta:

Przy emeryturze do 2500 zł brutto: potrącana jest wyłącznie 9% składka zdrowotna (169,10 zł), co daje wypłatę około 1709,81 zł netto

Przy wyższej emeryturze: potrącana jest zarówno składka zdrowotna (169,10 zł), jak i 12-proc. zaliczka na podatek dochodowy (225,47 zł), co obniża kwotę do około 1484,34 zł netto

Jak emeryci mogą uniknąć zwrotu trzynastki do ZUS?

Aby nie zostać zaskoczonym koniecznością zwrotu trzynastej emerytury, warto:

Upewnić się, że w dniu 31 marca 2025 roku posiadało się aktualne prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego; Monitorować swoje dochody, aby nie przekroczyć limitu 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę np. pomostową; Złożyć wniosek EPD-21 w ZUS, jeśli roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł (kwota wolna od podatku), co pozwoli uniknąć potrącenia zaliczki na PIT; Pamiętać o proporcjonalnym podziale trzynastki w przypadku renty rodzinnej.

ZUS planuje kolejne wypłaty – co z 14. emeryturą?

Mimo kontrowersji związanych z trzynastkami, ZUS zapowiada wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia. Tzw. czternastka ma trafić do emerytów i rencistów jesienią 2025 roku. Aby uniknąć podobnych problemów z koniecznością zwrotu, warto już teraz zadbać o prawidłowe rozliczenia i upewnić się, że spełnione zostały wszystkie warunki do otrzymania dodatkowych świadczeń.

Trzynasta emerytura jest wypłacana automatycznie, zgodnie z harmonogramem zwykłych świadczeń emerytalnych i rentowych. ZUS przewidział w 2025 roku wypłaty na: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca, z uwzględnieniem przesunięć ze względu na święta.

Tadeusz Drozda rozprawia o emeryturach gwiazd. Sam nie chce narzekać na swoją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.