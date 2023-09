Emerycie, pamiętaj o tym terminie! Decyzja o wysokości emerytury

Ważna decyzja przed przyszłymi emerytami

Pracujące kobiety do 50. roku życia i mężczyźni do 55. roku po raz trzeci będą mogli podjąć decyzję, co zrobić z częścią składki, jaką płacą na swoją emeryturę – czy ma trafiać tylko do ZUS, czy też część z niej trafi do OFE. Po raz pierwszy taka możliwość była w 2014 roku. W 2024 r. przypada kolejny termin – i prawdopodobnie od 1 kwietnia do 31 lipca – Polacy będą mogli zmienić swój wybór – podaje „Fakt”. Osoby, które są w OFE i nie będą chcieli tego zmieniać – nie muszą nic robić. Podobnie ci, którzy odkładają pieniądze, które są już tylko na subkoncie. By zmienić decyzję, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS.

OFE czy ZUS – co się bardziej opłaca?

Do ZUS trafi 16,6 proc. naszego wynagrodzenia. Możemy decydować o kolejnych 2,92 proc., które możemy przekazać OFE lub dopisać do naszego subkonta w ZUS.

- „Ostatnie lata pokazują, że subkonto pozwala pomnożyć środki każdego roku, w przypadku OFE mamy lata, w których wynik był spektakularnie wysoki, nawet powyżej 20 proc. Jak tez były lata, w których fundusze odnotowywały spadki " - mówi "Faktowi" dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego. Jak dodaje ekspert – nie ma dobrego rozwiązania dla wszystkich, trzeba to dobrze przemyśleć, bo kolejna zmiana będzie możliwa prawdopodobnie dopiero w 2028 r.

