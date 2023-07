Emerycie! Skierowanie do sanatorium NFZ dostaniesz tylko w formie elektronicznej

Jak działa e- skierowanie do sanatorium

W momencie wystawienia e -skierowania do sanatorium przez lekarza NFZ, dokument automatycznie trafia do twojego oddziału NFZ. Po zarejestrowaniu w systemie skierowanie rozpatruje lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudniony w NFZ. Ma on 30 dni na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych, liczone od daty rejestracji skierowania w systemie.

Powiadomienie na Internetowym Koncie Pacjenta

Jeśli lekarz zatwierdzi twoje skierowanie, dostaniesz informację, jaki numer otrzymało, jak zostało rozpatrzone i jaki jest przewidywany okres oczekiwania na pobyt. Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu otrzymasz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą. Jeśli w sanatorium, które oferuje leczenie lub rehabilitację, jakich potrzebujesz, są wolne miejsca, NFZ potwierdzi e-skierowanie. Otrzymasz te informację nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Odmowa wyjazdu do sanatorium

W przypadku negatywnej decyzji lekarza specjalisty z NFZ również otrzymasz pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyny odmowy wyjazdu do sanatorium. W tym przypadku decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Jeśli specjalista z NFZ uzna, że e-skierowanie wymaga uzupełnienia, odeśle je do lekarza, który je wystawił, lub do ciebie. Lekarz może poprosić np. o przekazanie danych wymaganych przez NFZ, takich jak kopia karty leczenia szpitalnego.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - baza wiedzy o skierowaniu

Możesz w każdym momencie sprawdzić historię swoich e-skierowań. Wystawione e-skierowanie znajdziesz w Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Skierowania” lub w aplikacji mojeIKP w zakładce „e-zdrowie”. Wyszukasz je, wpisując rodzaj e-skierowania lub datę. W zależności od etapu procedowania e-skierowania pacjent znajdzie tam wszystkie niezbędne informacje. W przypadku pozytywnej decyzji będą to m.in.: orientacyjny czas oczekiwania, miejsce w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, a także nazwa uzdrowiska i jego adres.

Kiedy dostaniesz papierowe skierowanie

Wystawienie skierowania w formie papierowej jest możliwe, jeśli:

* lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie

* skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju.

