Emerycie! Sprawdź, jak odwołać się od decyzji ZUS o emeryturze?

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Możesz odwołać się od decyzji ZUS do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Masz na to miesiąc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Możesz je złożyć w formie pisemnej lub ustnej, wtedy pracownik ZUS spisze protokół. Odwołanie od decyzji może też złożyć twój przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Odwołanie możesz wysłać również pocztą.

Ważne! Postępowanie odwoławcze w I instancji jest wolne od opłat.

Co w odwołaniu?

W odwołaniu od decyzji ZUS powinieneś:

* podać nazwę sądu, w którym je składasz;

* podać datę wydanej decyzji, wskazać organ, który ją wydał, oraz numer decyzji;

* podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

* określić i zwięźle uzasadnić zarzuty - wystarczy, że wyrazisz swoje niezadowolenie z treści decyzji (zarzut merytorycznej wadliwości decyzji);

* sformułować wnioski, czyli zażądać zmiany, uchylenia w całości lub w części decyzji;

* określić żądania dotyczące sposobu rozwiązania sprawy.

Jak wygląda postępowanie odwoławcze?

W pierwszy etapie postępowania sprawą zajmuje się ZUS. Jeżeli uzna, że odwołanie jest zasadne to zmieni lub uchyli niekorzystną decyzję. ZUS musi to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.

W przypadku, gdy ZUS uzna, że odwołanie nie jest zasadne, to przekazuje do sądu akta sprawy wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od otrzymania odwołania. Sąd powiadomi ciebie i ZUS o terminach rozpraw, wydanych postanowieniach i innych czynnościach, które podejmie na skutek odwołania. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok. Aby otrzymać uzasadnienie wyroku, złóż wniosek – masz na to tydzień od daty jego wydania.

Co może sąd:

* oddalić odwołanie, jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia;

* uwzględnić odwołanie i zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części;

* uchylić decyzję, przekazać sprawę do rozpatrzenia ZUS-owi i umorzyć postępowanie (w ściśle określonych przypadkach).

Co zrobić, gdy nie zgadasz się z wyrokiem?

Możesz wnieść apelację do sądu apelacyjnego w terminie do dwóch tygodni od daty doręczenia orzeczenia sądu okręgowego. Jeśli nie powiedzie ci się w sądzie apelacyjnym, masz jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Robisz to za pośrednictwem sądu apelacyjnego, który wydał niekorzystny dla ciebie wyrok, w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Pamiętaj, że pismo do SN musi zostać przygotowane przez radcę prawnego lub adwokata.. Od apelacji i skargi kasacyjnej pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

Kiedy nie możesz skarżyć decyzji ZUS?

Odwołanie nie przysługuje:

* od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku;

* od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

W tych dwóch przypadkach możesz wnieść wniosek do prezesa ZUS-u o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od daty dostarczenia ci decyzji. Ostateczną decyzję prezesa ZUS-u możesz zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego (za pośrednictwem prezesa ZUS-u, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji). Od wyroku WSA przysługuje ci natomiast skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

