Emerycie szybciej dostaniesz podwyżkę! Nowy termin wypłat

Waloryzacja emerytur 2025

W lutym poznamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur. Póki co rząd Donalda Tuska szacuje podwyżkę emerytur i rent o 5,82 proc. Dla porównania w 2024 roku był to wzrost świadczeń o 12,12 proc. Choć podwyżka ma być znacznie niższa niż rok temu, to pewne jest, że w marcu odbędzie się coroczna waloryzacja emerytur i rent. Ale jest pewna grupa seniorów, która wyższe świadczenie dostanie już na koniec lutego. Jak to możliwe?

Wypłata emerytur odbywa się w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Ale jeśli któryś z tych dni wypada w dzień wolny od pracy, np. sobotę, niedzielę lub święto w kalendarzu zaznaczone na czerwono, to ZUS lub inny płatnik, np. KRUS, wysyła świadczenie z wyprzedzeniem. Wypłata emerytury musi wówczas nastąpić przed dniem wolnym od pracy. I z taką właśnie sytuacją będziemy mieli do czynienia w marcu. 1 marca 20205 roku wypada w sobotę. Zatem zwaloryzowana emerytura przyjdzie na konta seniorów lub zostanie przyniesiona przez listonosza przed tym dniem, najprawdopodobniej w piątek 28 lutego. Okazuje się, że zmiana ta dotyczy nawet miliona osób.

Podwyżki dla seniorów

Podkreślamy, że waloryzacja emerytur i rent odbywa się automatycznie. To oznacza, że wszystkie osoby uprawnione do świadczeń otrzymają je w wyższej kwocie i nie trzeba w składać żadnych wniosków o podwyżkę.

Po co w ogóle jest wprowadzona waloryzacja świadczeń dla seniorów? Waloryzacja ma na celu zniwelowanie skutków inflacji w portfelach emerytów. Dlatego też wraz ze spadkiem inflacji spada wysokość podwyżek dla seniorów. I z takim właśnie zjawiskiem będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie. W poprzednich latach waloryzacje emerytur były rekordowo wysokie, bo i zmagaliśmy się z rekordowo wysoką inflacją

