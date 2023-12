Emerycie, uważaj! Twoje pieniądze mogą trafić do kogoś zupełnie innego. Ważne ostrzeżenie dla seniorów

Przelew to gwarancja bezpieczeństwa

Jak pisze Interia, wyjściem z ryzyka problemów w trakcie doręczania emerytury jest odpowiedni dokument złożony w ZUS.

-Możemy w ZUS złożyć wniosek, na mocy którego urząd może zmienić dostarczenie emerytury z przekazu pocztowego w przelew bankowy. W dokumencie powinien znaleźć się numer konta, na który chcemy otrzymywać świadczenie. ZUS zwykle już od następnego cyklu wypłat wysyła pieniądze w nowy sposób - informuje portal.

Wniosek można złożyć osobiście w czasie wizyty w najbliższej placówce Zakładu lub przez pełnomocnika. Dokument można przekazać także za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS. Jak zapewnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa Dolnośląskiego, przelew na konto to gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy.

-Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior wyjedzie np. do sanatorium i emerytury nie ma, kto odebrać. Zdarza się, że pieniądze wracają do nas a emeryt jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje- twierdzi Kowalska-Matis z ZUS.

Plusem przelewów jest również bezpieczeństwo. Według statystyk seniorzy, którzy otrzymują emeryturę, czy rentę na konto rzadziej padają ofiarą oszustów i złodziei. Tym bardziej ZUS zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń.

ZUS informuje, że od kilkunastu lat liczba wypłat, które ZUS przekazuje na bakowe konta stopniowo rośnie. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa. Dziś świadczenia długoterminowe w formie bezgotówkowej otrzymuje 80,3 proc. klientów ZUS.

