Emeryci dostaną większe przelewy. ZUS wypłaca 14. emeryturę

- Pierwsi emeryci i renciści – około 864 tys. osób – otrzymali czternaste emerytury już w piątek 1 września. W kolejnym terminie, 5 września czternastkę otrzymało kilkadziesiąt tysięcy osób. Przygotowywane są kolejne wypłaty – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z PAP. W sumie w ciągu dwóch dni (5 i 6 września) czternasta emerytura trafi do 1,3 mln seniorów. Łącznie otrzymają 2,9 mld zł. Kolejne wypłaty czternastek dla seniorów zaplanowane są na 10, 15, 20 i 25 września. W sumie czternastki otrzyma w tym roku około 8,8 mln emerytów i rencistów.

O ile wyższa wpłatę otrzymają seniorzy we wrześniu? Świadczenie w pełnej wysokości wynosi 2650 zł brutto. W pełnej wysokości otrzymają je osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Później kwota ta pomniejszana jest w myśl zasady "złotówka za złotówkę". Aby w ogóle uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Zatem osoby, których emerytura lub renta przekracza 5500 zł brutto, 14. emerytury nie mogą się spodziewać, bo według przepisów im ona się nie należy.

Warto podkreślić, że w tym roku zarówno 13. emerytura, jak i 14. emerytura z założenia nie są zwolnione z opodatkowania. Świadczenia te pomniejszane są o zaliczki na podatek dochodowy i składkę zdrowotną.

