Emerycie! ZUS wysyła listy ws. 14. emerytury! Czego dotyczą?

ZUS wysyła listy ws. czternastej emerytury

Do ponad 7 milionów emerytów trafi list z decyzją o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2023 r. wysłany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. List zawiera informacje dotyczące przyznania dodatkowego świadczenia oraz jej wysokość. Każdy kto go otrzyma, może liczyć się z przyznaniem dodatkowego świadczenia emerytalnego.

Będzie rewaloryzacja dodatkowych świadczeń

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa zgodnie z zapowiedziami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 13. i 14. emerytura 2023 zostaną utrzymane, będzie też rewaloryzacja.

"Będzie trzynasta i czternasta emerytura mamy nadzieję, że na dobrym poziomie. Będzie oczywiście też rewaloryzacja na poziomie odpowiednim do inflacji, czyli wysokim. To nie będą żadne drobne sumy, tylko w stosunku do dzisiejszych emerytur to będzie znaczny procent" - poinformował Jarosław Kaczyński.

Podkreślił również, że polskie społeczeństwo straciło wielkość swojej siły nabywczej pomimo trwającej "polityki osłaniania". "To są głównie straty emerytów i my to jakoś nadrobimy w ciągu najbliższych 8-10 miesięcy; ta sytuacja się wyraźnie poprawi" - zaznaczył prezes PiS cytowany przez TOK FM.

Czternasta emerytura. Komu przysługuje i ile wynosi?

Czternasta emerytura, potocznie zwana "czternastką" jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym dla emerytów i rencistów. Weszło w życie 8 marca 2021 roku. Świadczenie to wypłacane jest z urzędu.

Jak przypomina TOK FM w 2022 roku prawo do otrzymania czternastej emerytury mieli ci emeryci, którzy na dzień 24 sierpnia br. pobierali:

emeryturę

rente

inne długoterminowe świadczenie

Tegoroczna "czternastka" wynosiła 1338,44 zł brutto (czyli 1217,98 zł netto) i była równa wartości najniższej emerytury.

14. emeryturę w 2022 r. otrzymały osoby, których podstawowe świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto. Jeśli było ono wyższe, obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę" – kwota 14. emerytury 2022 była pomniejszona o tyle, o ile przekroczona została stawka 2900 złotych. Czternasta emerytura była przyznawana, jeśli jej kwota wypłaty nie była niższa niż 50 zł. Oznacza to, że pieniądze nie trafiły do osób, których świadczenie emerytalne przekraczało 4188,44 zł brutto - przypomina TOK FM.

