Świadczenie pielęgnacyjne tylko z jedną waloryzacją! O ile wzrośnie kwota w przyszłym roku?

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Kwestia podwyżki wynika z obwieszczenia ministra rodziny i polityki społecznej z 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r. Kwota świadczenia podlega corocznej weryfikacji na podstawie wskaźnika waloryzacji.

Jak wyjaśnia portal forsal.pl zgodnie z art. 17 ust. 3b ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do minimalnej pensji z 1 stycznia poprzedniego roku.

Dwukrotna podwyżka płacy. Jednokrotna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

We wrześniu 2022 roku rząd podjął decyzję o podniesieniu najniżej płacy od 1 stycznia 2023 r. z 3010 zł do 3490 zł (wzrost o 15,9 proc.). Efektem tej podwyżki będzie również wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego - z 2119 zł do 2458 zł.

Portal forsal.pl przytacza również wcześniejsze informacje publikowane przez "Dziennik Gazetę Prawną" dotyczące kwestii waloryzacji świadczenia. "DGP" informował, że pomimo dwukrotnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia- waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego będzie jednokrotna.

Jest to związane z tym, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych mówią tylko o jednej weryfikacji kwoty wsparcia dla opiekunów w ciągu roku. Nie uwzględniają więc sytuacji, gdy ze względu na wysoką inflację najniższa pensja jest podnoszona drugi raz w połowie roku - tłumaczy portal forsal.pl.

