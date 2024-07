Rafał Brzoska podejmie kroki prawne wobec Facebooka? "To pokazuje totalną degrengoladę"

Emerytury w górę po waloryzacji rocznej

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Do waloryzacji ZUS przyjął kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz wskaźniki: 114,87 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, a 109,91 proc. dla środków na subkoncie.

Dzięki waloryzacji osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopisano 66,9 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o 126,4 tys. zł. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość świadczeń przyszłych emerytów.

Osobie ubezpieczonej, która zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł kapitału, tegoroczna waloryzacja składek pozwoli obliczyć emeryturę wyższą nawet o ponad 250 zł (dla osoby w wieku 60 lat) lub ponad 300 zł (dla osoby w wieku 65 lat). Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tys. zł, tegoroczna waloryzacja może podwyższyć świadczeni o ok. 480–580 zł.

Świadczenie wspierające – nowość wśród świadczeń społecznych

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Założeniem jest wsparcie proporcjonalne do stopnia niepełnosprawności. Kryteria są bardziej szczegółowe niż przy urzeczeniu o niepełnosprawności. W pierwszej kolejności zespół medyczny (wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) orzeka w kwestii poziomu wsparcia. Następnie można wnioskować do ZUS o wypłatę.

Wniosek do ZUS-u o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Maksymalna wysokość świadczenia wspierającego to 220 proc. renty socjalnej.