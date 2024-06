Bruksela każe Polsce zaciskać pasa. To koniec 800 plus, 13. i 14 emerytury? Jest decyzja

„Aktywny rodzic”

Wnioski o nowe świadczenia będzie można składać do ZUS od 1 października 2024 r. Program wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia „aktywny rodzic”, wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka: • świadczenie „aktywni rodzice w pracy” • świadczenie „aktywnie w żłobku” • świadczenie „aktywnie w domu”

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” kierowane jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Ustawa definiuje aktywność zawodową, której poziom/rodzaj będzie uprawniał do otrzymywania ww. świadczenia. Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka.

Decyduje kryterium wieku

W przypadku otrzymania świadczenia ważne jest kryterium wieku. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na pytanie dotyczące nowych świadczeń – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Zasada jest taka, że do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku trzech–sześciu lat, ale przepisy dopuszczają możliwość przyjęcia dziecka młodszego, jeśli skończyło ono dwa i pół roku. Czy w sytuacji, gdy dziecko osiągnie wspomniany wiek i rodzice postanowią je np. przepisać ze żłobka do przedszkola, będzie im przysługiwało świadczenie z programu „Aktywny rodzic”? Okazuje się, że w takim przypadku będą oni mogli liczyć na otrzymywanie świadczenia aktywnie w domu, które wynosi 500 zł.

Wsparcie do 36. miesiąca życia

Warunkiem koniecznym do spełnienia dla otrzymywania tego świadczenia jest odpowiedni wiek dziecka - od miesiąca, w którym dziecko skończy 12 miesięcy, do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie miało 36. miesiąc życia. Rodzic dziecka, które ma dwa i pół roku, czyli 30 miesięcy, i uczęszcza do przedszkola, będzie mógł otrzymywać świadczenie aktywnie w domu przez pięć miesięcy.

Co ważne, nie jest to możliwe w odniesieniu do świadczenia aktywni rodzice w pracy, bo jest ono przyznawane na dzieci, które nie są objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub przez dziennego opiekuna.

