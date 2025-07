Spis treści

Po niemieckiej emeryturze za 5 lat pracy, czas sprawdzić inne europejskie skarby emerytalne. Okazuje się, że niektóre kraje płacą swoim emerytom naprawdę pokaźne sumy – znacznie wyższe niż w Polsce czy nawet w Niemczech.

Austria – emerytalna potęga za naszą południową granicą

Austria to jeden z liderów europejskich emerytur. Średnie świadczenie wynosi tam około 2 500 euro miesięcznie, co przy obecnym kursie daje ponad 10 000 złotych! Nawet przy niższych zarobkach można liczyć na 1 000-1 500 euro miesięcznie.

Warunki w Austrii:

Minimalny staż: 15 lat składkowych

Wiek emerytalny: 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet (docelowo 65 lat dla wszystkich do 2033 r.)

System proporcjonalny – im dłużej pracujesz, tym wyższa emerytura

Dania – skandynawska hojność emerytalna

Duńczycy słyną z wysokich podatków, ale też z fenomenalnych emerytur. Podstawowa emerytura państwowa to około 1 800 euro miesięcznie (około 7 500 zł), a wraz z dodatkowymi świadczeniami zawodowymi może sięgać 10 000-12 000 zł miesięcznie.

Warunki w Danii:

Minimalny staż: 3 lata zamieszkania lub pracy

Wiek emerytalny: 67 lat (planowany wzrost do 68-69 lat)

Emerytura wzrasta proporcjonalnie do okresu pracy/zamieszkania

Duńska emerytura ma jedną ogromną zaletę – wystarczą zaledwie 3 lata pracy, aby nabyć prawo do częściowego świadczenia. To najkrótszy wymagany staż w całej Unii Europejskiej!

Francja – elegancka emerytura po francusku

Francuzi mogą liczyć na średnią emeryturę w wysokości około 1 400 euro miesięcznie (około 6 000 zł). Przy wyższych zarobkach świadczenie może sięgać 2 500 euro miesięcznie (ponad 10 000 zł).

Warunki we Francji:

Minimalny staż: 10 lat składkowych (wcześniej wystarczał 1 rok)

Wiek emerytalny: 62 lata (podwyższany do 64 lat)

Pełna emerytura po 42-43 latach składkowych

Francja ma relatywnie niski wiek emerytalny, co oznacza możliwość wcześniejszego pobierania świadczenia niż w Polsce dla mężczyzn.

Inne atrakcyjne kierunki emerytalne

Holandia – średnia emerytura około 1 300 euro (5 500 zł), minimalny staż 1 rok

– średnia emerytura około 1 300 euro (5 500 zł), minimalny staż 1 rok Szwecja – średnia emerytura około 1 200 euro (5 000 zł), minimalny staż 3 lata

– średnia emerytura około 1 200 euro (5 000 zł), minimalny staż 3 lata Włochy – średnia emerytura około 1 000 euro (4 200 zł), minimalny staż 5 lat

– średnia emerytura około 1 000 euro (4 200 zł), minimalny staż 5 lat Hiszpania – średnia emerytura około 900 euro (3 800 zł), minimalny staż 15 lat

Zasada sumowania okresów

Jeśli nie masz wystarczającego stażu na polską emeryturę, wszystkie europejskie okresy pracy się sumują. Przykład: 15 lat w Polsce + 8 lat w Austrii + 2 lata w Danii = 25 lat, co daje prawo do polskiej emerytury dla mężczyzn.

Uwaga na różnice w wieku emerytalnym

Najwcześniej na emeryturę: Austria (kobiety – 60 lat), Francja (62 lata)

Najpóźniej: Dania, Holandia (67 lat), Niemcy (65 lat i 11 miesięcy)

Jak załatwić sprawy? Wszystko przez ZUS

Nie musisz biegać po europejskich urzędach! Wszystkie wnioski składasz w polskim ZUS-ie, który przekaże je do odpowiednich krajów.

Oddziały ZUS odpowiedzialne za poszczególne kraje:

Warszawa – Francja, Luksemburg, Bułgaria

Kraków – Holandia

Opole – Niemcy, Austria

Gdańsk – Wielka Brytania, kraje skandynawskie

Potrzebne dokumenty

Do każdego kraju potrzebujesz:

Zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Dokumenty potwierdzające opłacanie składek

Formularze unijne (np. E 207 PL)

Polskie dokumenty osobiste

Opodatkowanie zagranicznych emerytur

Większość europejskich emerytur nie jest opodatkowana w Polsce dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania. Płacisz podatek tylko w kraju, który wypłaca emeryturę.

Ile emerytury można otrzymać? Przykład

Realistyczny przykład dla pracownika fizycznego:

Jeśli przez 20 lat kariery pracowałeś w różnych krajach europejskich, możesz pobierać 4-5 różnych emerytur jednocześnie.

Miesięczne świadczenia:

Austria (5 lat): około 500 euro (2 100 zł)

około 500 euro (2 100 zł) Dania (3 lata): około 300 euro (1 300 zł)

około 300 euro (1 300 zł) Francja (10 lat): około 400 euro (1 700 zł)

około 400 euro (1 700 zł) Polska (2 lata + mediana): około 2 900 zł

około 2 900 zł Łącznie: około 8 000 zł miesięcznie – prawie trzykrotnie więcej niż mediana polskiej emerytury (2 893 zł).

Warto sprawdzić swoje prawa!

Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w krajach UE – nawet przez rok czy dwa – sprawdź swoje prawa emerytalne. Może się okazać, że masz prawo do dodatkowych świadczeń, o których nie wiedziałeś.

Europejskie emerytury to nie jednorazowe wypłaty, ale stałe miesięczne świadczenia na całe życie. W skali roku to może być nawet 60 000-96 000 złotych dodatkowo do polskiej emerytury!

