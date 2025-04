Wybierasz się do Wielkiej Brytanii? Od dziś nowe zasady przyjazdu

Emerytura 2025: Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Decyzja o przejściu na emeryturę warto dobrze przemyśleć, by zapewnić sobie jak najwyższe świadczenie na starość. Kluczowe znaczenie ma moment złożenia wniosku - może znacząco wpłynąć na wysokość przyszłych przelewów z ZUS. Wiele osób nie chce pracować ani dnia dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jednak, jeśli zbliżasz się do tego wieku w okresie wiosennym, warto rozważyć wstrzymanie się z wnioskiem o emeryturę.

Dlaczego wiosna nie jest dobrym momentem na emeryturę?

Istnieje kilka powodów, dla których przejście na emeryturę wiosną może być mniej korzystne finansowo. Oto najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę:

* Brak waloryzacji emerytur

Zwyczajowo, początek roku jest korzystnym momentem na przejście na emeryturę, ponieważ w marcu ma miejsce coroczna waloryzacja emerytur. Aby jednak skorzystać z podwyżki, trzeba mieć ustalone prawo do emerytury na ostatni dzień lutego. Złożenie wniosku później automatycznie pozbawia nas tej corocznej podwyżki świadczenia.

* Utrata prawa do trzynastej emerytury

W kwietniu wypłacana jest tzw. trzynasta emerytura. To dodatkowe świadczenie, które przysługuje osobom mającym prawo do wypłaty świadczenia długoterminowego na dzień 31 marca. Przejście na emeryturę w kwietniu pozbawia prawa do trzynastki.

* Niekorzystne tablice GUS

W kwietniu zaczynają obowiązywać nowe tablice dalszego trwania życia, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Tablice te mają kluczowe znaczenie przy ustalaniu wysokości emerytury. Wydłużający się średni czas życia Polaków oznacza, że zgromadzony kapitał emerytalny jest dzielony przez większą liczbę miesięcy, co skutkuje niższym świadczeniem miesięcznym.

Prawo daje jednak możliwość wyboru, czy korzysta się z tablic obowiązujących w momencie złożenia wniosku, czy w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego – w zależności od tego, co jest korzystniejsze.

* Roczna waloryzacja kapitału emerytalnego

Najważniejszym argumentem za odczekaniem z przejściem na emeryturę do lipca jest roczna waloryzacja kapitału emerytalnego, która ma miejsce w czerwcu. ZUS waloryzuje nie tylko same świadczenia, ale również składki zgromadzone na koncie każdego pracującego. W ubiegłym roku waloryzacja wyniosła prawie 15 proc. O tyle wzrósł stan konta każdego ubezpieczonego, który nie jest jeszcze emerytem.

W przypadku 65-letniego mężczyzny z kapitałem w wysokości 1 mln zł odczekanie do lipca może skutkować świadczeniem wyższym o nawet 600 zł.

Co radzą eksperci?

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS, potwierdza w rozmowie z Business Insider, że wstrzymanie się z przejściem na emeryturę do lipca jest korzystne.

"— W takiej sytuacji rekomenduję rzeczywiście poczekać do lipca. Generalnie im później przechodzimy na emeryturę, tym lepiej" — mówi w rozmowie z Business Insiderem Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS.

Według jego szacunków, roczna waloryzacja kapitału w tym roku może być równie wysoka, jak rok temu i wynieść około 14,3 proc.

