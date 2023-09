Emerytura stażowa się opłaca? Eksperci nie mają wątpliwości

800 plus od stycznia nie dla każdego. Niektórzy dostaną 1600 zł

Emerytury stażowe będą dobrowolne. Wiek, który ustalono to 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Dla wielu osób wprowadzenie emerytur stażowych oznacza skrócenie wieku emerytalnego, czyli momentu, w którym mogliby przestać pracować i pobierać świadczenia. Od października 2017 r. ustawowy wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Kobiety i mężczyźni mogą uzyskać emeryturę cztery lata wcześniej, niż wynika to z ustawowego wieku. Emerytury stażowe mają nie być niższe od emerytury minimalnej. Wynosi ona obecnie 1588 zł brutto.

Emerytury stażowe będą niższe

Według Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, cytowanego przez Business Insider - „ wcześniejsze przejście na emeryturę nie tylko przełoży się na mniejszy zgromadzony kapitał w ZUS, ale też na większą oczekiwaną długość życia, przez którą dzielony jest kapitał przy ustalaniu wysokości emerytury. To przekłada się na niższe świadczenie.” Ekspert podkreśla, że im wcześniej ktoś przejdzie na emeryturę, tym większa różnica będzie w wysokości emerytury. Może się okazać, że emerytury stażowe będą o ok. 14 proc. mniejsze, niż gdyby te przyznawane po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Niższe emerytury oznaczają także niższą stopę zastąpienia, czyli relację wysokości pierwszej emerytury do ostatniej pensji. Business Insider pokazał wyliczenia przygotowane dla redakcji przez Oskara Sobolewskiego, eksperta emerytalnego i rynku pracy, założyciela inicjatywy Debata Emerytalna.

1.Jeśli kobieta, mająca w ZUS kapitał o wartości 500 tys. zł, przeszłaby na emeryturę stażową po 38 latach kariery zawodowej (czyli w wieku 56 lat), miałaby świadczenie w wysokości ok. 1709 zł, czyli o 28 proc. niższe niż osoba, która poszłaby na emeryturę w wieku 65 lat i o 13 proc. mniejsze od osoby kończącej pracę w wieku 60 lat (obecny ustawowy wiek emerytalny kobiet).

2. Mężczyzna ze zgromadzonym kapitałem w ZUS wysokości 700 tys. zł, gdyby poszedł na emeryturę stażową po przepracowaniu 43 lat, czyli mając 61 lat, mógłby otrzymać świadczenie w wysokości ok. 2855 zł – wynika z obliczeń Oskara Sobolewskiego. To o 14 proc. mniej niż gdyby pracował do ustawowego wieku, który wynosi 65 lat.

