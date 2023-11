Emerytura żołnierza. Ile wynoszą emerytury wojskowe i jakie są zasady ich przyznawania?

Podobnie jak w przypadku innych służb mundurowych, służba w wojsku przewiduje krótszy okres wymagany do nabycia uprawnień emerytalnych. Oznacza to, że żołnierze mogą osiągnąć wojskową emeryturę znacznie szybciej niż osoby pracujące poza strukturami militarnymi. Ponadto, żołnierze zawodowi, podobnie jak inni funkcjonariusze mundurowi, podlegają odmiennym przepisom dotyczącym swoich emerytur. Te świadczenia są obliczane według innych zasad i w innej wysokości niż standardowe emerytury.

Wysokość wynagrodzenia żołnierza w trakcie służby zależy od wielu czynników, głównie od jego stopnia wojskowego, który rośnie wraz z doświadczeniem i stażem służby, a także od umiejętności bojowych oraz obsługi sprzętu. Bez dodatków i świadczeń, pensje żołnierskie wahają się między 4 560 zł a 17 750 zł.

Po zakończeniu aktywnej służby lub pracy w strukturach armii, żołnierz może ubiegać się o emeryturę, która jest obliczana na podstawie odrębnych przepisów emerytalnych, odmiennych od ogólnych reguł obowiązujących innych emerytów. Prawo do wojskowej emerytury przysługuje żołnierzowi, który ma co najmniej 15 lat stażu służby w Wojsku Polskim w dniu zakończenia służby. Okresy urlopu wychowawczego wliczają się do tego stażu, ale łączny okres urlopu nie może przekroczyć 3 lat.

Wysokość wojskowej emerytury jest obliczana na podstawie następujących zasad:

40 proc. podstawy wymiaru emerytury za 15 lat służby wojskowej . Ta kwota wzrasta o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy kolejny rok służby dla żołnierza, który służył przed 2 stycznia 1999 r. lub został przyjęty do służby po raz pierwszy między 1 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r.

wymiaru za każdy kolejny rok służby dla żołnierza, który służył przed 2 stycznia 1999 r. lub został przyjęty do służby po raz pierwszy między 1 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r. 60 proc. podstawy wymiaru emerytury za 25 lat służby wojskowej. Kwota ta wzrasta o 3 proc. za każdy kolejny rok służby dla żołnierza, który został powołany do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 r.

Należy zaznaczyć, że wprowadzono pewne zasady podwyższania emerytury za służbę w niektórych jednostkach i pełnienie misji, ale z ograniczeniem, że jej wysokość nie może przekroczyć 75 proc. podstawy wymiaru pensji.

Według danych dostarczonych przez Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej, w 2022 roku emeryturę pobierało dokładnie 155 725 byłych żołnierzy. Przeciętna wojskowa emerytura w 2022 roku wynosiła 4 622 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z wcześniejszymi latami. W 2021 roku wynosiła 4 251 zł, a w 2020 roku 3 996 zł.

