Nawet 700 zł za dzień pracy w komisji przy wyborach prezydenckich 2025: Zgłoś się do 18 kwietnia!

Podwyżki emerytur z KRUS

W marcu KRUS, tak jak i ZUS, zwaloryzował wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane na dzień 28 lutego 2025 r. W tym roku świadczenia te wzrosły o 5,5 proc. Dla porównania, w ubiegłym roku było to 12,12 proc. W wyniku corocznej waloryzacji emerytura rolnicza dla osoby, która przez 25 lat opłacała składki na ubezpieczenie społeczne rolników, wyniesie 1995,40 zł brutto. Wzrost ten jest wynikiem zastosowania wskaźnika wymiaru świadczenia, który dla 25 lat składkowych wynosi 1,18. Przed waloryzacją, do końca lutego 2025 r., emerytura ta wynosiła 1891,37 zł brutto.

Najniższa emerytura rolnicza 2025

To nie koniec zmian dotyczących finansów rolników. Należy zaznaczyć także, iż od marca 2025 wzrosła wysokość najniższej emerytury pracowniczej do 1878,91 zł brutto. Wszystkie emerytury i renty rolnicze nie mogą być niższe od tej kwoty, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach. Do kwoty 1878,91 zł nie zostaną podwyższone:

świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

emerytura i renta z ubezpieczenia pobierana w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

13. emerytura wypłacana razem z emeryturą z KRUS. Jaka kwota?

Emerytowani rolnicy pobierający świadczenia z KRUS w kwietniu otrzymają także trzynastkę, razem z podstawową emeryturą lub rentą. Zasady wypłaty 13. emerytur dla rolników są takie same, jak dla pozostałych emerytów. W tym roku dodatkowe świadczenie wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak na konto emerytowanych rolników wpłynie mniejsza kwota, ponieważ zostanie pobrana składka zdrowotna. Jeżeli emerytura lub renta wraz z trzynastką przekroczy 2,5 tys. zł, należy również odliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Dlatego minimalna 13. emerytura w 2025 roku wynosi 1484,34 zł netto (po odjęciu składki i podatku). Tyle otrzymają osoby, których emerytura lub renta po marcowej waloryzacji osiąga 2,5 tys. zł brutto. Część z tych osób już otrzymała ten bonus.

Daty wypłaty emerytur

KRUS wypłaca emerytury i renty w określonych terminach każdego miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dni. Jeśli jednak dzień wypłaty stałego świadczenia wypada w dzień wolny od pracy, to wówczas świadczenie wypłacane jest z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

