Jak działa system emerytalny księży w Polsce

Wbrew powszechnym przekonaniom, księża nie posiadają oddzielnego systemu emerytalnego. Duchowni podlegają tym samym regulacjom co pozostali obywatele i odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do emerytury nabywają po ukończeniu 65. roku życia, a wysokość świadczenia zależy bezpośrednio od sumy wpłaconych składek od zarobków.

Wsparcie finansowe dla emerytowanych duchownych zapewnia również Fundusz Kościelny. Według projektu ustawy budżetowej na 2026 rok, jego budżet ma wynieść ponad 272 mln zł. Te środki stanowią istotne uzupełnienie świadczeń emerytalnych księży.

Emerytura minimalna dla księży. Ile wynosi podstawowe świadczenie

Księża, którzy przez całe życie zawodowe wykonywali wyłącznie posługę duszpasterską, otrzymują emeryturę minimalną. W 2025 roku wynosi ona 1878,91 zł brutto miesięcznie. To właśnie ta kwota trafia na konta większości polskich duchownych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wysokość minimalnego świadczenia wynika z faktu, że składki odprowadzane od tzw. zapomóg księży są relatywnie niskie. Duchowni nie otrzymują bowiem standardowego wynagrodzenia, lecz dobrowolne wsparcie finansowe od parafian i parafii.

Księża nauczyciele i wykładowcy. Emerytury duchownych z dodatkowymi etatami

Znacznie lepszą sytuację finansową na emeryturze mają księża, którzy przez lata łączyli posługę kapłańską z pracą zawodową. Dotyczy to przede wszystkim:

nauczycieli religii zatrudnionych w szkołach

wykładowców akademickich na uczelniach katolickich

kapelanów w szpitalach i instytucjach publicznych

Od wynagrodzeń z takich etatów odprowadzane są pełne składki emerytalne na zasadach ogólnych. W efekcie duchowni ci otrzymują świadczenia w wysokości 3200-3500 zł brutto miesięcznie. To niemal dwukrotność emerytury minimalnej.

Duchowni w służbach mundurowych. Emerytury księży sięgają 23 tys. zł

Najwyższe emerytury otrzymują kapelani zatrudnieni w służbach mundurowych. Dotyczy to księży pracujących w:

Wojsku Polskim

Policji

Straży Pożarnej

Straży Granicznej

Służbie Więziennej

Krajowej Administracji Skarbowej

Kapelani wojskowi i innych służb otrzymują uposażenia zgodne z przepisami obowiązującymi funkcjonariuszy. Od tych wynagrodzeń odprowadzane są pełne składki emerytalne, co przekłada się na wysokie świadczenia po przejściu w stan spoczynku.

Przykładem jest arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, były biskup polowy Wojska Polskiego. Jego łączna emerytura, wynikająca między innymi z uprawnień generalskich, wynosi około 23 tys. zł miesięcznie. To kwota ponad dwunastokrotnie wyższa od emerytury minimalnej.

Dodatkowe świadczenie z Funduszu Kościelnego po 75. roku życia

Po ukończeniu 75 lat duchowni formalnie przechodzą w stan spoczynku. Od tego momentu Fundusz Kościelny wypłaca im dodatkowe świadczenie w wysokości około 2500 zł brutto miesięcznie. To wsparcie jest niezależne od emerytury otrzymywanej z ZUS.

Łączne świadczenie emeryta księży po 75. roku życia składa się zatem z dwóch elementów: emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dodatku z Funduszu Kościelnego. W przypadku duchownych otrzymujących emeryturę minimalną, całkowita kwota wynosi około 4400 zł brutto miesięcznie.

