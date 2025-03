Jak opłata 5 zł za bankomat Euronet została ukryta? "Inne usługi" dla bezpłatnej wypłaty gotówki

- Przyzwyczajony do korzystania z tej maszyny kliknąłem w pierwszy kafelek u góry ekranu po prawej stronie. Zwykle był opisany jako "wypłata gotówki", tym razem opisano go jako "Wypłata PLN i saldo" (…) sprawdzenie salda w tej sieci jest dla większości użytkowników dodatkowo płatne. Powróciłem do menu głównego ekranu i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że nie ma nim opcji "Wypłata gotówki". Ta kryła się pod kaflem "Inne usługi" (…) Szybko sprawdziłem, że pierwsza z opcji, którą wybrałem, oprócz wypłaty gotówki, automatycznie sprawdzała saldo konta, co wiązało się z dodatkową opłatą w wysokości 5 zł – informuje użytkownik bankomatów Euronet w wypowiedzi dla Mycompanypolska.pl.

Czym jest naruszanie zbiorowych interesów konsumentów?

- Prezes UOKiK wyjaśniał sprawę interfejsu bankomatów Euronet. W trakcie prowadzonego postępowania spółka zadeklarowała i wprowadziła zmiany, tak aby konsumenci widzieli na ekranie zarówno opcję wypłata gotówki, jak i wypłata + saldo, a tym samym, nie ponosili niechcianych kosztów przy wypłacie gotówki – podaje bankier.pl

Z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów mamy do czynienia, gdy bezprawne lub niezgodne z dobrymi obyczajami działanie przedsiębiorcy dotyka pewnej grupy lub nieograniczonej liczby konsumentów.

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów to w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji lub nieuczciwe praktyki rynkowe.

Prezes UOKiK prowadzi postępowania administracyjne w tych sprawach. Mogą zakończyć się nakazem zaniechania kwestionowanych działań oraz nałożeniem kary pieniężnej albo dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy do zmiany zachowania w celu wyeliminowania naruszeń.