Europa pod rozżarzonym niebem

Kolejne kraje Europy Zachodniej zmagają się z bezprecedensową falą upałów. We Francji, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii temperatury osiągają poziomy, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nie do pomyślenia.

We francuskim Pissos słupki rtęci pokazały aż 42,2 st. C. Synoptycy ostrzegają, że do końca tygodnia podobne wartości mogą utrzymywać się na dużych obszarach kraju. W Hiszpanii prognozowane są nawet 44 st. C., a Londyn może zmagać się z temperaturą sięgającą 39 st. C.

– Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tego lata zobaczymy kolejne fale upałów – alarmują meteorolodzy.

Klimatyzatory pracują pełną parą

Ekstremalne temperatury sprawiają, że mieszkańcy masowo uruchamiają klimatyzatory i wentylatory. To z kolei oznacza ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Europejskie sieci energetyczne są pod coraz większą presją. W wielu krajach zużycie prądu osiąga poziomy niewidziane od lat. Eksperci ostrzegają, że jeśli upały utrzymają się przez dłuższy czas, system może być narażony na poważne przeciążenia.

Ceny energii najdroższe od lat

Skutki już widać na giełdach energii. Ceny prądu w Niemczech osiągnęły najwyższe poziomy od dwóch lat. Za megawatogodzinę energii trzeba zapłacić nawet ponad 545 euro.

We Francji sytuacja również jest napięta. Tam ceny energii są najwyższe od niemal trzech lat i sięgają blisko 269 euro za megawatogodzinę.

Eksperci nie mają dobrych wiadomości. Wysokie ceny mogą utrzymywać się przez kolejne dni, a nawet tygodnie.

Elektrownie mają problem

Paradoksalnie, w czasie największego zapotrzebowania na energię część źródeł prądu działa z ograniczeniami.

Francuskie elektrownie jądrowe muszą zmniejszać produkcję ze względu na wysoką temperaturę rzek wykorzystywanych do chłodzenia reaktorów. Jeden z reaktorów został już czasowo wyłączony.

Nie pomaga także pogoda. Nad Europą utrzymuje się wyż baryczny, który ogranicza siłę wiatru. To oznacza mniejszą produkcję energii z farm wiatrowych.

Szkoły zamknięte, imprezy odwołane

Skutki ekstremalnej pogody odczuwają mieszkańcy całej Europy. We Francji zamykane są szkoły, aby chronić dzieci przed niebezpiecznym upałem.

W Hiszpanii odwołano dużą imprezę plenerową związaną z meczem reprezentacji. Władze obawiają się o zdrowie uczestników.

Meteorolodzy ostrzegają, że to dopiero koniec czerwca, a lato dopiero się rozpędza. Jeśli prognozy się sprawdzą, Europa może stanąć w obliczu kolejnych rekordów temperatur i jeszcze większych problemów z energią.

W trakcie upałów była zbawieniem. "Gruźliczanka" to symbol PRL-u