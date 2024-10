Fabryka wodoru za 2 mld zł. Kluczowa inwestycja dla Śląska

Budowa fabryki wodorowej „zmieni optykę”

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Michał Dąbrowski poinformował, że agencja wspólnie partnerami przygotowuje się do "dużego projektu" budowy fabryki wodorowej. "Myślę, że będzie to coś co zmieni optykę, jeśli chodzi o gospodarkę Polski w przestrzeni transportu, ekologii" - ocenił. Dodał, że inwestycja wiąże się z wykorzystaniem zielonego wodoru w przemyśle jak i sektorze automobility.

Dąbrowski w rozmowie z PAP podkreślił też, że ARP ma już partnera technologicznego. Wyjaśnił, że projekt będzie realizować spółka jonit venture, w której partnerami będą trzy firmy. Kto będzie trzecim partnerem, tego prezes ARP jeszcze nie chciał ujawnić. "W poniedziałek jadę dogrywać szczegóły" - powiedział.

Minister przemysłu inicjatorem fabryki wodoru

"Chcemy wybudować fabrykę wodoru, bo to będzie +game changer+ dla całego regionu. Chcemy być w tym pierwsi, mamy ustalone kroki milowe. Inicjatorem tego projektu jest pani minister Czarnecka. Będziemy go prawdopodobnie alokowali na Śląsku" - wskazał Dąbrowski. Podał również, że w przyszłym roku w pierwszej fazie inwestycji ARP zainwestuje 600 mln zł w wodorowy projekt. "Docelowo inwestycja pochłonie 1,5 - 2 mld euro" - ocenił. Przedstawiciele ARP wskazali, że agencja chce wykorzystać środki, które są dostępne w Europejskim Banku Wodorowym. Dodali, że cel ARP to mieć najwięcej elementów w całym łańcuchu produktowym - zarówno własną technologię, produkcję wodoru, jak i pomysły na jego wykorzystanie w różnych sektorach gospodarki, np. w fabrykach zielonego amoniaku.

Zielony wodór produkowany jest w procesie elektrolizy wody przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych. Jest on wykorzystany jako nośnik energii w ogniwach paliwowych. Zielony wodór może mieć też zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie w procesie dekarbonizacji tych sektorów oraz w przemyśle rafineryjnym do produkcji paliw, chemicznym do produkcji nawozów (zielony amoniak) oraz chemikaliów.

Przeczytaj także: Orlen testuje pierwszą w Polsce lokomotywę na wodór