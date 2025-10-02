Facebook będzie śledził twoje rozmowy z AI? Wykorzysta dane do reklam

Meta zacznie analizować interakcje użytkowników z Meta AI w celu personalizacji reklam.

Zmiany obejmą użytkowników Facebooka i Instagrama, ale z wyłączeniem niektórych regionów.

Dane z rozmów z AI będą wykorzystywane do rekomendacji treści i doboru reklam.

Meta wykorzysta twoje rozmowy z Meta AI do personalizacji reklam

Agencja Reuters poinformowała, że od 16 grudnia Meta Platforms wprowadza nową strategię wykorzystania interakcji użytkowników z narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji. Celem jest personalizacja treści i reklam w popularnych aplikacjach, takich jak Facebook i Instagram.

Nowe zasady obejmą wyłącznie osoby korzystające z Meta AI. Jak podaje Reuters, firma planuje oficjalnie poinformować użytkowników o zmianach już od 7 października. Co istotne, Meta nie przewiduje możliwości rezygnacji z nowego sposobu gromadzenia danych.

Meta wyjaśniła, że rozmowy prowadzone z jej modelem sztucznej inteligencji– zarówno głosowe, jak i tekstowe – zostaną włączone do już istniejących informacji, takich jak polubienia czy obserwowane profile. Dane te będą wykorzystywane do rekomendowanych treści i wyświetlanych reklam.

Meta zarzeka, że nie będzie wykorzystać wrażliwych danych

Christy Harris, menedżerka ds. polityki prywatności w Meta, podkreśla, że interakcje użytkowników będą "kolejnym elementem danych, które posłużą do personalizacji feedów i reklam".

Meta jednocześnie zapewnia, że nie będzie wykorzystywać do celów reklamowych danych dotyczących wrażliwych tematów, takich jak poglądy religijne, orientacja seksualna, zdrowie, przekonania polityczne, pochodzenie rasowe i etniczne.

Nowe rozwiązania zostaną uruchomione 16 grudnia w większości krajów i będą stopniowo rozszerzane. Co ciekawe, polskich użytkowników dotknie to znacznie później, bo z rozwiązań wyłączone mają być Wielka Brytania, Unia Europejska i Korea Południa. Można przypuszczać, że wynika to z ograniczeń prawnych.

