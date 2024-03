Facebook przegrał proces w Polsce. Musi przywrócić profil fundacji

Przełomowy wyrok polskiego sądu

Sąd nakazał pozwanej spółce META Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland) odblokowanie i przywrócenie wszystkich kanałów komunikacji założonych przez Społeczną Inicjatywę Narkopolityki (SIN) w serwisach Facebook i Instagram oraz odblokowanie i przywrócenie wszystkich opublikowanych przez SIN treści wraz ze wszystkimi komentarzami i osobami obserwującymi. Ponadto sąd nakazał odblokowanie i przywrócenie stron SIN w serwisie Facebook oraz grupach.

Meta ma też opublikować oświadczenie z przeprosinami dla SIN za zablokowanie i usunięcie w serwisach społecznościowych ich kont i treści. Oświadczenie ma być opublikowanie w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku w serwisie Facebook i Instagram oraz wyświetlać się wszystkim użytkownikom odwiedzającym konta i grupy SIN. Spółka META ma również pokryć koszty postępowania sądowego.

Pierwsza taka sprawa w polskim sadzie

W ustnym uzasadnieniu sędzia Magdalena Kubczak podkreśliła, że sąd wziął pod uwagę przepisy i argumenty strony powodowej, dotyczące tego, że w sytuacjach szczególnych sprawa może być rozpoznawana przez polski sąd. "Sąd w ostateczności uznał, że argumentacja strony powodowej wskazana w pozwie, a sprowadzająca się do tego, że w takich sprawach jak naruszenie dóbr osobistych, strona powodowa może wybrać sąd" - zaznaczyła sędzia.

Podkreśliła, że strona pozwana broniła się tym, że SIN zgodziła się na regulamin Facebooka, a zatem zgodziła się, by mógł on blokować, bądź usuwać strony, posty i konta. "Sąd podzielił argumentację strony powodowej, że w międzyczasie doszło do zmiany regulaminu i nie można przyjąć (...), że użytkownik, czyli SIN zgodziła się na wszystkie postanowienia" - mówiła sędzia. Według sądu zostało naruszone prawo do wolności wypowiedzi, a strona pozwana nie wykazała, że działanie SIN było bezprawne.

Jak myślicie: czy FB (Meta) przeprosi Społeczną Inicjatywę Narkopolityki za niesłuszne zablokowanie ich konta w 2019 (moderacja treści: "słowo kluczowe *narkotyki*?! ależ to niezgodne z naszym regulaminem!"), czy się odwoła, żeby jeszcze o parę lat przeciągnąć ten teatr? Hmm...:) https://t.co/6SHAawVCgF— Katarzyna (@szymielewicz) March 13, 2024

