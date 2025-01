Duży producent farb zapowiada likwidację 5 fabryk. Co z zakładem w Pilawie?

Donald Trump dostanie 25 mln dolarów od Mety jako ugoda za usunięcie jego kont w 2021 orku

Konta Donalda Trumpa w mediach społecznościowych należących do Mety zostały zawieszone 7 stycznia 2021 roku, dzień po szturmie na Kapitol w Waszyngtonie. Wtedy też Meta uznała, że działania prezydenta, który miał rzekomo nakłaniać zwolenników do podważania wyników wyborów prezydenckich naruszyły zasady platformy i nawoływały do przemocy.

Po tym jak Meta zawiesiła konta Trumpa, sam zainteresowany pozwał zarówno firmę, jak i jej właściciela Marka Zuckerberga. Prezydent USA (wtedy już były prezydent) oskarżył firmę o stosowanie cenzury.

Sprawa sądowa znalazła swój finał w 2025 roku. Jako pierwszy o ugodzie napisał "Wall Street Journal", a później potwierdził ją rzecznik Mety w rozmowie z agencją AFP. W jej ramach firma wypłaci Donaldowi Trumpowi 25 mln dolarów.

Meta przywróciła konta Trumpa przed jego powrotem do Białego Domu. Zmiana w polityce technologicznego giganta

Co ciekawe, firma ogłosiła przywrócenie kont Donalda Trumpa jeszcze w 2023 roku, długo przed ponownym wygraniem wyborów przez polityka. Decyzja miała wynikać w szerszych zmian w polityce Mety, które zapowiedział Mark Zuckerberg i miały dostosować strategię firmy do nowej administracji USA.

Założyciel Facebooka w ramach nowej polityki firmy powołał kilku sojuszników prezydenta na kluczowe stanowiska w firmie i zakończył programy promujące różnorodność, krytykowane przez środowiska konserwatywne.

Uwadze mediów nie umknęła również obecność Marka Zuckerberga na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa jako nowego prezydenta USA.

