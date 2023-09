Fałszywe ogłoszenia o noclegach. Szajka oszustów zatrzymana

Oszuści internetowi w areszcie

Pod koniec sierpnia policjanci Wydziału w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych funkcjonariuszy CBZC, zatrzymali na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego oraz pomorskiego siedem osób podejrzanych o popełnienie wielu oszustw internetowych. Śledztwo było nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Przestępczy proceder polegał na zamieszczaniu na popularnym portalu ogłoszeniowym, nieprawdziwych ofert wynajmu noclegów w kurortach wypoczynkowych. Podejrzani jako potwierdzenie wynajmu, pobierali zaliczki na rachunki bankowe, z których środki wypłacali w bankomatach przy wykorzystaniu kodów szybkiej płatności.

Zatrzymanym grożą surowe kary

CBZC poinformowało, że siedmiu osobom przedstawiono 422 zarzuty, w tym dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, oszustw i prania pieniędzy. Do chwili obecnej ustalono dane 212 pokrzywdzonych. Policjanci ustalili, że zatrzymane osoby działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz nośniki teleinformatyczne, które będą poddane dalszej szczegółowej analizie. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie trzech zatrzymanych na 3 miesiące. Sąd się przychylił się do wniosku. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, nadal kompletowany będzie materiał dowodowy celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z przestępczym procederem

