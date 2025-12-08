Globalne raporty branżowe ujawniają, że cyberprzestępczość to zorganizowany model biznesowy z rentownością na poziomie bilionów dolarów

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w firmie musi uwzględniać inżynierię społeczną jako fundament strategii biznesowej cyberprzestępców

Analiza danych CERT Polska potwierdza, że luka kompetencyjna w społeczeństwie stanowi kluczowy czynnik zagrażający płynności finansowej firmy

Brak optymalizacji procesów komunikacyjnych w administracji publicznej bezpośrednio zwiększa podatność przedsiębiorstw na ataki phishingowe

Eksperci rynku wskazują na nowe trendy rynkowe w cyberzagrożeniach, w których transformacja cyfrowa ataku obejmuje również świat fizyczny

Twój mandat to ich miliardy. Kulisy nowego ataku phishingowego

Ministerstwo Finansów alarmuje w oficjalnym komunikacie z 5 grudnia 2025 roku o nowej fali oszustw. Cyberprzestępcy, podszywając się pod resort, rozsyłają e-maile z fałszywym żądaniem zapłaty za parkowanie w rzekomej strefie zastrzeżonej. Scenariusz ataku, znanego jako phishing, jest prosty i skuteczny: wiadomość zawiera link prowadzący do strony internetowej, która do złudzenia przypomina oficjalny portal, ale w rzeczywistości jest pułapką stworzoną do kradzieży danych do logowania w banku czy informacji osobistych. Urzędnicy przypominają o prostej zasadzie weryfikacji: zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie, sprawdź adres nadawcy. Prawdziwe instytucje państwowe komunikują się wyłącznie z domeną gov.pl. Sygnałem ostrzegawczym powinny być również błędy językowe, bezosobowe zwroty w stylu „drogi użytkowniku” oraz próba wywarcia presji czasu, która ma skłonić ofiarę do bezrefleksyjnego działania.

Fałszywy mandat to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Jak pokazują twarde dane, mamy do czynienia z problemem na masową skalę. Według analiz CERT Polska, już w 2024 roku oszustwa komputerowe stanowiły niemal 95% z ponad 600 tysięcy zgłoszonych cyberzagrożeń, z czego ponad 40 tysięcy stanowiły właśnie ataki phishingowe. Ten niepokojący trend nasilił się w bieżącym roku, a dane z października 2025 roku pokazują, że oszustwa odpowiadają już za 98% wszystkich zarejestrowanych incydentów. Problem nie ogranicza się do Polski. Zgodnie z globalnym raportem Experis, w 2024 roku cyberprzestępczość wygenerowała na całym świecie straty sięgające 9,5 biliona dolarów, co pokazuje, jak dochodowym i zorganizowanym biznesem stała się kradzież danych.

Państwo tworzy chaos, oszuści zbijają kokosy. Oto dlaczego phishing działa

Dlaczego te ataki są tak skuteczne? Ich fundamentem nie jest zaawansowana technologia, lecz psychologia, a konkretnie inżynieria społeczna. To sztuka manipulacji, która, jak podaje raport unijnej agencji ENISA z 2024 roku, jest jednym z trzech najpoważniejszych cyberzagrożeń. Przestępcy grają na naszym zaufaniu do instytucji publicznych i znanych marek. Oszustwo jest tym skuteczniejsze, że trafia na podatny grunt. Z badań wynika bowiem, że w Polsce istnieje niebezpieczna luka: choć 88% z nas deklaruje, że obawia się phishingu, to niemal połowa (49%) przyznaje, że ma na ten temat jedynie powierzchowną wiedzę. Tę dysproporcję między świadomością a realnymi umiejętnościami bezwzględnie wykorzystują oszuści, podszywając się nie tylko pod urzędy, ale także pod gigantów e-commerce jak Allegro, OLX czy media społecznościowe takie jak Facebook.

Co więcej, cyberprzestępcy przenoszą swoje działania ze świata wirtualnego na ulice miast. Coraz częściej spotykaną taktyką są fałszywe kody QR naklejane na parkometrach czy podrabiane mandaty wkładane za wycieraczki samochodów. Wszystkie one prowadzą do fałszywych stron płatności. Paradoksalnie, paliwa do tych oszustw dostarcza sama administracja. Jak zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, problemem jest praktyka opóźnionego informowania kierowców o faktycznie nałożonych opłatach za parkowanie. Taki chaos informacyjny i kumulacja zadłużenia podważają zaufanie do oficjalnych komunikatów. W efekcie obywatel, otrzymując wezwanie do zapłaty, nie wie, czy ma do czynienia z autentycznym pismem, czy z próbą oszustwa, co czyni go łatwiejszym celem dla przestępców.

PTNW - Modzelewski