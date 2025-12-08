Oszuści telefoniczni stosują nową taktykę: podszywają się pod rekruterów i zapraszają do kontaktu przez WhatsApp z holenderskiego numeru (+31).

Metoda ta wykorzystuje nadzieję osób poszukujących pracy, które są szczególnie narażone na oszustwo, widząc w tym szansę na zatrudnienie.

Prawdziwe zagrożenie pojawia się po rozpoczęciu korespondencji na WhatsApp, gdzie oszuści wyłudzają dane, pieniądze (np. opłaty rekrutacyjne) lub nakłaniają do instalacji szkodliwego oprogramowania.

Aby się chronić, zawsze zachowaj ostrożność wobec nieznanych numerów, nie oddzwaniaj, nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości i weryfikuj wszystkie informacje.

Oszustwa telefoniczne ewoluują, przyjmując coraz bardziej wyrafinowane formy. Po popularnym "wangiri" i atakach z wykorzystaniem numerów z Wielkiej Brytanii (+44) i Hiszpanii (+34), przestępcy znaleźli nowy sposób na wyłudzanie informacji i pieniędzy – podszywanie się pod rekruterów i wykorzystywanie komunikatora WhatsApp.

Nowa taktyka oszustów: Fałszywa rekrutacja przez WhatsApp

Scenariusz jest prosty, ale potencjalnie bardzo skuteczny. Odbieramy telefon z holenderskiego numeru (+31), a po drugiej stronie słyszymy nagraną wiadomość. Automat informuje nas o tym, że nasze CV zostało rzekomo zauważone i zaprasza do kontaktu przez WhatsApp. To nowa odsłona znanej już metody, gdzie nagrany głos nakłaniał do kontaktu przez komunikator z nieznanym numerem. Tym razem jednak oszuści idą o krok dalej, podszywając się pod rekruterów i wykorzystując nadzieję osób poszukujących pracy.

Adaptacja do sytuacji: Klucz do sukcesu oszustów

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów tego procederu jest zdolność oszustów do szybkiej adaptacji. Zmieniają numery kierunkowe, wykorzystując numery z różnych państw, co utrudnia identyfikację zagrożenia. Działają podobnie jak w tzw. oszustwie "one call", ale ich głównym celem jest nakłonienie ofiary do kontaktu przez WhatsApp i podjęcia dalszych działań.

Jak działa mechanizm oszustwa?

Odbiór samego połączenia z nieznanego numeru nie powinien powodować bezpośrednich konsekwencji finansowych. Prawdziwe zagrożenie pojawia się, gdy użytkownik podąży za instrukcjami podanymi przez automat i rozpocznie korespondencję przez komunikator internetowy. To właśnie wtedy oszuści mają szansę na realizację swoich niecnych planów.

Osoby aktywnie poszukujące pracy są szczególnie narażone na ten rodzaj oszustwa. Wiadomość o rzekomym zainteresowaniu ich aplikacją może wzbudzić zaufanie i sprawić, że kontakt przez WhatsApp nie wyda się podejrzany. W trudnej sytuacji na rynku pracy, gdzie konkurencja jest duża, a nadzieja na znalezienie zatrudnienia wysoka, łatwo jest stracić czujność.

Pułapki WhatsApp: Wyłudzenie danych, pieniędzy i szkodliwe oprogramowanie

Rozpoczęcie korespondencji przez WhatsApp otwiera oszustom drzwi do wyłudzenia danych, pieniędzy lub nakłonienia do instalacji szkodliwego oprogramowania. W dalszym etapie przestępcy mogą prosić rozmówców o wykonanie przelewu na rzekome opłaty rekrutacyjne, podanie poufnych danych osobowych lub pobranie dodatkowego programu, który ma rzekomo pomóc w kolejnych etapach rekrutacji. Wszystko to stanowi wyrafinowaną próbę wyłudzenia, która może mieć poważne konsekwencje finansowe i osobiste.

Przykłady oszukańczych działań:

Prośba o przelew: Oszuści mogą prosić o wykonanie przelewu na niewielką kwotę, tłumacząc to opłatą rekrutacyjną, weryfikacją konta lub zakupem materiałów szkoleniowych.

Wyłudzenie danych osobowych: Przestępcy mogą prosić o podanie wrażliwych danych, takich jak numer dowodu osobistego, numer konta bankowego, hasła do kont internetowych, pod pretekstem weryfikacji tożsamości lub uzupełnienia dokumentacji.

Instalacja szkodliwego oprogramowania: Oszuści mogą nakłaniać do pobrania i zainstalowania aplikacji, która rzekomo ma pomóc w procesie rekrutacji, ale w rzeczywistości jest szkodliwym oprogramowaniem, które kradnie dane z telefonu lub tabletu.

Jak się chronić przed oszustwem na rekrutera?

Zachowaj ostrożność: Bądź podejrzliwy wobec nieznanych numerów telefonów, zwłaszcza tych z zagranicy.

Nie oddzwaniaj: Nie oddzwaniaj na nieznane numery, zwłaszcza jeśli nie masz pewności, kto dzwonił.

Nie odpowiadaj na wiadomości: Nie odpowiadaj na wiadomości od nieznanych nadawców na WhatsApp, zwłaszcza jeśli zawierają prośby o podanie danych osobowych lub wykonanie przelewu.

Weryfikuj informacje: Sprawdzaj informacje o firmie, która rzekomo prowadzi rekrutację. Zweryfikuj jej istnienie w internecie, poszukaj opinii i skontaktuj się z nią bezpośrednio, aby potwierdzić, czy rzeczywiście prowadzi rekrutację na dane stanowisko.

Zgłoś podejrzane połączenie: Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś to na policję lub do CERT Polska.

Uważaj na linki: Nie klikaj w podejrzane linki.

