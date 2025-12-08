- Oszuści telefoniczni stosują nową taktykę: podszywają się pod rekruterów i zapraszają do kontaktu przez WhatsApp z holenderskiego numeru (+31).
- Metoda ta wykorzystuje nadzieję osób poszukujących pracy, które są szczególnie narażone na oszustwo, widząc w tym szansę na zatrudnienie.
- Prawdziwe zagrożenie pojawia się po rozpoczęciu korespondencji na WhatsApp, gdzie oszuści wyłudzają dane, pieniądze (np. opłaty rekrutacyjne) lub nakłaniają do instalacji szkodliwego oprogramowania.
- Aby się chronić, zawsze zachowaj ostrożność wobec nieznanych numerów, nie oddzwaniaj, nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości i weryfikuj wszystkie informacje.
Oszustwa telefoniczne ewoluują, przyjmując coraz bardziej wyrafinowane formy. Po popularnym "wangiri" i atakach z wykorzystaniem numerów z Wielkiej Brytanii (+44) i Hiszpanii (+34), przestępcy znaleźli nowy sposób na wyłudzanie informacji i pieniędzy – podszywanie się pod rekruterów i wykorzystywanie komunikatora WhatsApp.
Nowa taktyka oszustów: Fałszywa rekrutacja przez WhatsApp
Scenariusz jest prosty, ale potencjalnie bardzo skuteczny. Odbieramy telefon z holenderskiego numeru (+31), a po drugiej stronie słyszymy nagraną wiadomość. Automat informuje nas o tym, że nasze CV zostało rzekomo zauważone i zaprasza do kontaktu przez WhatsApp. To nowa odsłona znanej już metody, gdzie nagrany głos nakłaniał do kontaktu przez komunikator z nieznanym numerem. Tym razem jednak oszuści idą o krok dalej, podszywając się pod rekruterów i wykorzystując nadzieję osób poszukujących pracy.
Adaptacja do sytuacji: Klucz do sukcesu oszustów
Jednym z najbardziej niepokojących aspektów tego procederu jest zdolność oszustów do szybkiej adaptacji. Zmieniają numery kierunkowe, wykorzystując numery z różnych państw, co utrudnia identyfikację zagrożenia. Działają podobnie jak w tzw. oszustwie "one call", ale ich głównym celem jest nakłonienie ofiary do kontaktu przez WhatsApp i podjęcia dalszych działań.
Jak działa mechanizm oszustwa?
Odbiór samego połączenia z nieznanego numeru nie powinien powodować bezpośrednich konsekwencji finansowych. Prawdziwe zagrożenie pojawia się, gdy użytkownik podąży za instrukcjami podanymi przez automat i rozpocznie korespondencję przez komunikator internetowy. To właśnie wtedy oszuści mają szansę na realizację swoich niecnych planów.
Osoby aktywnie poszukujące pracy są szczególnie narażone na ten rodzaj oszustwa. Wiadomość o rzekomym zainteresowaniu ich aplikacją może wzbudzić zaufanie i sprawić, że kontakt przez WhatsApp nie wyda się podejrzany. W trudnej sytuacji na rynku pracy, gdzie konkurencja jest duża, a nadzieja na znalezienie zatrudnienia wysoka, łatwo jest stracić czujność.
Pułapki WhatsApp: Wyłudzenie danych, pieniędzy i szkodliwe oprogramowanie
Rozpoczęcie korespondencji przez WhatsApp otwiera oszustom drzwi do wyłudzenia danych, pieniędzy lub nakłonienia do instalacji szkodliwego oprogramowania. W dalszym etapie przestępcy mogą prosić rozmówców o wykonanie przelewu na rzekome opłaty rekrutacyjne, podanie poufnych danych osobowych lub pobranie dodatkowego programu, który ma rzekomo pomóc w kolejnych etapach rekrutacji. Wszystko to stanowi wyrafinowaną próbę wyłudzenia, która może mieć poważne konsekwencje finansowe i osobiste.
Przykłady oszukańczych działań:
- Prośba o przelew: Oszuści mogą prosić o wykonanie przelewu na niewielką kwotę, tłumacząc to opłatą rekrutacyjną, weryfikacją konta lub zakupem materiałów szkoleniowych.
- Wyłudzenie danych osobowych: Przestępcy mogą prosić o podanie wrażliwych danych, takich jak numer dowodu osobistego, numer konta bankowego, hasła do kont internetowych, pod pretekstem weryfikacji tożsamości lub uzupełnienia dokumentacji.
- Instalacja szkodliwego oprogramowania: Oszuści mogą nakłaniać do pobrania i zainstalowania aplikacji, która rzekomo ma pomóc w procesie rekrutacji, ale w rzeczywistości jest szkodliwym oprogramowaniem, które kradnie dane z telefonu lub tabletu.
Jak się chronić przed oszustwem na rekrutera?
- Zachowaj ostrożność: Bądź podejrzliwy wobec nieznanych numerów telefonów, zwłaszcza tych z zagranicy.
- Nie oddzwaniaj: Nie oddzwaniaj na nieznane numery, zwłaszcza jeśli nie masz pewności, kto dzwonił.
- Nie odpowiadaj na wiadomości: Nie odpowiadaj na wiadomości od nieznanych nadawców na WhatsApp, zwłaszcza jeśli zawierają prośby o podanie danych osobowych lub wykonanie przelewu.
- Weryfikuj informacje: Sprawdzaj informacje o firmie, która rzekomo prowadzi rekrutację. Zweryfikuj jej istnienie w internecie, poszukaj opinii i skontaktuj się z nią bezpośrednio, aby potwierdzić, czy rzeczywiście prowadzi rekrutację na dane stanowisko.
- Zgłoś podejrzane połączenie: Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś to na policję lub do CERT Polska.
- Uważaj na linki: Nie klikaj w podejrzane linki.