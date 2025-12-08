Nowa fala oszustw telefonicznych. Scammerzy podszywają się pod rekruterów i wykorzystują WhatsApp

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-12-08 10:08

W ostatnim czasie zauważamy wzmożone zainteresowanie zagadnieniem nieznanego numeru dzwoniącego z Holandii do losowych użytkowników. Może to być powrót oszustwa znanego z pierwszej połowy roku. Do Polaków dzwonił wówczas "automat" i informował o rzekomym otrzymaniu CV. To sposób oszustów na wyłudzenie danych lub pieniędzy.

Mężczyzna obsługuje smartfon, trzymając go obiema rękami, na zewnątrz budynku. Tło jest rozmyte, z widocznymi niebiesko-szarymi elementami architektonicznymi. Obraz symbolizuje zagrożenia związane z oszustwami telefonicznymi, o których można przeczytać na Super Biznes.

i

  • Oszuści telefoniczni stosują nową taktykę: podszywają się pod rekruterów i zapraszają do kontaktu przez WhatsApp z holenderskiego numeru (+31).
  • Metoda ta wykorzystuje nadzieję osób poszukujących pracy, które są szczególnie narażone na oszustwo, widząc w tym szansę na zatrudnienie.
  • Prawdziwe zagrożenie pojawia się po rozpoczęciu korespondencji na WhatsApp, gdzie oszuści wyłudzają dane, pieniądze (np. opłaty rekrutacyjne) lub nakłaniają do instalacji szkodliwego oprogramowania. 
  • Aby się chronić, zawsze zachowaj ostrożność wobec nieznanych numerów, nie oddzwaniaj, nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości i weryfikuj wszystkie informacje.

Oszustwa telefoniczne ewoluują, przyjmując coraz bardziej wyrafinowane formy. Po popularnym "wangiri" i atakach z wykorzystaniem numerów z Wielkiej Brytanii (+44) i Hiszpanii (+34), przestępcy znaleźli nowy sposób na wyłudzanie informacji i pieniędzy – podszywanie się pod rekruterów i wykorzystywanie komunikatora WhatsApp.

Nowa taktyka oszustów: Fałszywa rekrutacja przez WhatsApp

Scenariusz jest prosty, ale potencjalnie bardzo skuteczny. Odbieramy telefon z holenderskiego numeru (+31), a po drugiej stronie słyszymy nagraną wiadomość. Automat informuje nas o tym, że nasze CV zostało rzekomo zauważone i zaprasza do kontaktu przez WhatsApp. To nowa odsłona znanej już metody, gdzie nagrany głos nakłaniał do kontaktu przez komunikator z nieznanym numerem. Tym razem jednak oszuści idą o krok dalej, podszywając się pod rekruterów i wykorzystując nadzieję osób poszukujących pracy.

Adaptacja do sytuacji: Klucz do sukcesu oszustów

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów tego procederu jest zdolność oszustów do szybkiej adaptacji. Zmieniają numery kierunkowe, wykorzystując numery z różnych państw, co utrudnia identyfikację zagrożenia. Działają podobnie jak w tzw. oszustwie "one call", ale ich głównym celem jest nakłonienie ofiary do kontaktu przez WhatsApp i podjęcia dalszych działań.

Jak działa mechanizm oszustwa?

Odbiór samego połączenia z nieznanego numeru nie powinien powodować bezpośrednich konsekwencji finansowych. Prawdziwe zagrożenie pojawia się, gdy użytkownik podąży za instrukcjami podanymi przez automat i rozpocznie korespondencję przez komunikator internetowy. To właśnie wtedy oszuści mają szansę na realizację swoich niecnych planów.

Osoby aktywnie poszukujące pracy są szczególnie narażone na ten rodzaj oszustwa. Wiadomość o rzekomym zainteresowaniu ich aplikacją może wzbudzić zaufanie i sprawić, że kontakt przez WhatsApp nie wyda się podejrzany. W trudnej sytuacji na rynku pracy, gdzie konkurencja jest duża, a nadzieja na znalezienie zatrudnienia wysoka, łatwo jest stracić czujność.

Pułapki WhatsApp: Wyłudzenie danych, pieniędzy i szkodliwe oprogramowanie

Rozpoczęcie korespondencji przez WhatsApp otwiera oszustom drzwi do wyłudzenia danych, pieniędzy lub nakłonienia do instalacji szkodliwego oprogramowania. W dalszym etapie przestępcy mogą prosić rozmówców o wykonanie przelewu na rzekome opłaty rekrutacyjne, podanie poufnych danych osobowych lub pobranie dodatkowego programu, który ma rzekomo pomóc w kolejnych etapach rekrutacji. Wszystko to stanowi wyrafinowaną próbę wyłudzenia, która może mieć poważne konsekwencje finansowe i osobiste.

Przykłady oszukańczych działań:

  • Prośba o przelew: Oszuści mogą prosić o wykonanie przelewu na niewielką kwotę, tłumacząc to opłatą rekrutacyjną, weryfikacją konta lub zakupem materiałów szkoleniowych.
  • Wyłudzenie danych osobowych: Przestępcy mogą prosić o podanie wrażliwych danych, takich jak numer dowodu osobistego, numer konta bankowego, hasła do kont internetowych, pod pretekstem weryfikacji tożsamości lub uzupełnienia dokumentacji.
  • Instalacja szkodliwego oprogramowania: Oszuści mogą nakłaniać do pobrania i zainstalowania aplikacji, która rzekomo ma pomóc w procesie rekrutacji, ale w rzeczywistości jest szkodliwym oprogramowaniem, które kradnie dane z telefonu lub tabletu.

Jak się chronić przed oszustwem na rekrutera?

  • Zachowaj ostrożność: Bądź podejrzliwy wobec nieznanych numerów telefonów, zwłaszcza tych z zagranicy.
  • Nie oddzwaniaj: Nie oddzwaniaj na nieznane numery, zwłaszcza jeśli nie masz pewności, kto dzwonił.
  • Nie odpowiadaj na wiadomości: Nie odpowiadaj na wiadomości od nieznanych nadawców na WhatsApp, zwłaszcza jeśli zawierają prośby o podanie danych osobowych lub wykonanie przelewu.
  • Weryfikuj informacje: Sprawdzaj informacje o firmie, która rzekomo prowadzi rekrutację. Zweryfikuj jej istnienie w internecie, poszukaj opinii i skontaktuj się z nią bezpośrednio, aby potwierdzić, czy rzeczywiście prowadzi rekrutację na dane stanowisko.
  • Zgłoś podejrzane połączenie: Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś to na policję lub do CERT Polska.
  • Uważaj na linki: Nie klikaj w podejrzane linki.

