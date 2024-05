Fenomen bitcoina trwa. Kryptowaluta zmierza po nowe rekordy

Masowe zwolnienia w polskim gigancie! Wielki zakład do zamknięcia

Bitcoin – inwestycja dla hazardzistów

Kurs bitcoina to rynkowy fenomen. Inwestor, który zakupiłby bitcoiny mniej więcej dziesięć lat temu, mógłby pomnożyć majątek mniej więcej razy dwieście. Jednak wykres kryptowaluty z ostatnich kilku lat przypomina nieco Himalaje. Przykładowo, jesienią 2021 zaczął się gwałtowny spadek kursu Bitcoina, który w ciągu roku spowodował drastyczną przecenę. Pechowi inwestorzy mogli wtedy stracić dwie trzecie kwoty sprzed 12 miesięcy. Kryptowaluta później odrobiła straty z nawiązką. W maju 2024 Bitcoin znów miał swoje pięć minut - zyskał 10% w kilka dni. Nie zmienia to jednak faktu, że inwestycja w kryptowaluty do przewidywalnych nie należy.

Bitcoin Pizza Day – czym jest święto Bitcoina 22 maja?

Bitcoin Pizza Day obchodzony jest 22 maja każdego roku i upamiętnia historyczne wydarzenie - transakcję zawartą tego dnia przez Laszlo Hanyecza, która polegała na wymianie 10 000 BTC na dwie pizze. Wydarzenie to uchodzi dziś za dzień urodzin Bitcoina.

W niektórych państwach, m.in. Brazylii, Indiach i Hiszpanii, odbędą się spotkania offline. Przyjmą one rozmaite formy współgrające z lokalną kulturą - np. spotkania w pizzeriach albo przy food truckach serwujących pizzę.

Kryptowaluty są wykorzystywane przez oszustów

Dwa tygodnie przed czternastymi urodzinami Bitcoina, obywatel powiatu suwalskiego uwierzył w oferowaną przez przestępców inwestycję w kryptowaluty. Na prośbę rzekomego doradcy finansowego, zainstalował na swoim komputerze aplikację do zdalnej obsługi. W ten sposób dał oszustom dostęp do swojej bankowości elektronicznej. Zgodnie z poleceniami wykonywał też kolejne przelewy. Mężczyzna opowiedział o swojej inwestycji córce i wtedy dowiedział się, że został oszukany. Stracił 170 tys. zł.

