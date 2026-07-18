12. Międzynarodowy Festiwal „Ślimakowe Rytmy” odbędzie się w dniach 16-18 lipca 2026 w Kajetanach, prezentując osoby, które dzięki implantom słuchowym odzyskały zdolność do muzykowania.

Inicjatywa prof. Henryka Skarżyńskiego pod hasłem „Symfonia życia” udowadnia, że muzyka jest potężnym symbolem powrotu do pełnego i aktywnego życia po odzyskaniu słuchu.

Festiwal podkreśla, jak nowoczesna otochirurgia i rehabilitacja pozwalają nie tylko słyszeć, ale i rozwijać muzyczne pasje, integrując uczestników ze światem dźwięków.

Program obejmuje przesłuchania konkursowe, naukową konferencję o muzykoterapii oraz finał z filmem dokumentalnym i musicalem, oferując inspirujące doświadczenia.

Festiwal „Ślimakowe Rytmy” 2026: Co to za wydarzenie i dla kogo?

W dniach 16-18 lipca 2026 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbędzie się coś naprawdę wyjątkowego. Mowa o 12. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Ślimakowe Rytmy / Beats of Cochlea”. To wydarzenie, które od lat gromadzi na jednej scenie dzieci, młodzież i dorosłych z zaburzeniami słuchu. Łączy ich jedno: dzięki nowoczesnej medycynie, rehabilitacji i własnej determinacji odzyskali słuch i mogą rozwijać muzyczne pasje.

Inicjatorem festiwalu jest światowej sławy otochirurg, profesor Henryk Skarżyński, oraz zespół Światowego Centrum Słuchu. Tegoroczna edycja, pod hasłem „Symfonia życia”, to coś więcej niż koncerty – to dowód na to, że dzięki implantom słuchowym można wrócić do świata dźwięków i realizować swoje pasje. Festiwal jest otwarty zarówno dla amatorów, stawiających pierwsze kroki na scenie, jak i profesjonalnych muzyków, którzy na co dzień korzystają z implantów.

Jak implanty słuchowe zmieniają życie? Muzyka to dowód

Pomysł na festiwal nie wziął się znikąd. To naturalna kontynuacja codziennej pracy profesora Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu. W Światowym Centrum Słuchu leczenie, nauka i rehabilitacja pacjentów idą w parze. Każdy występ na festiwalowej scenie to osobna, poruszająca historia – opowieść o drodze od diagnozy, przez operację i terapię, aż po odzyskanie pewności siebie i powrót do aktywnego życia.

Jak podkreśla sam twórca wydarzenia, chodzi tu o coś znacznie głębszego niż tylko sztukę. - Dla osób z implantami słuchowymi muzyka może być czymś więcej niż pasją. Może być symbolem powrotu do świata dźwięków, komunikacji i aktywnego życia – mówi profesor Henryk Skarżyński.

Festiwal Ślimakowe Rytmy od lat udowadnia, że nowoczesna medycyna i technologia to nie wszystko; liczy się też powrót do relacji społecznych i świata dźwięków. Muzyka staje się tu po prostu namacalnym dowodem na to, jak wiele może zmienić połączenie zaawansowanej otochirurgii z konsekwentną rehabilitacją.

Co w programie festiwalu? Przesłuchania, konferencja i wielki finał

Tegoroczny festiwal został podzielony na trzy intensywne dni, wypełnione muzyką i nauką. Wszystkie wydarzenia odbędą się stacjonarnie w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

16 lipca (wtorek): Pierwszy dzień to czas przesłuchań konkursowych. Uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności wokalne i instrumentalne przed jury, które wyłoni pięciu laureatów. To oni wystąpią podczas gali finałowej.

17 lipca (środa): Drugi dzień poświęcony jest nauce i wymianie doświadczeń. Odbędzie się 12. Konferencja Naukowa i Warsztaty „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”. Spotkanie otworzy profesor Henryk Skarżyński, a wśród prelegentów znajdą się m.in. profesor Artur Lorens, Barbara Kaczyńska oraz doktor habilitowany Krzysztof Stachyra. Opowiedzą o roli muzykoterapii i świadomego słuchania w rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu.

18 lipca (czwartek): Wielki finał rozpocznie się o godzinie 18:00. Poprzedzi go projekcja filmu dokumentalnego „Implant. Mój Przyjaciel Po Wsze Czasy”. Wieczór zwieńczy z kolei musical „Powrót Beethovena”.

Hasło „Symfonia życia” idealnie podsumowuje ideę festiwalu. To wydarzenie pokazuje, że słyszenie to nie tylko kwestia medyczna. To przede wszystkim możliwość pełnego udziału w rozmowach, nauce, pracy i kulturze. W Kajetanach tę niezwykłą drogę będzie można zobaczyć i usłyszeć na własne oczy i uszy.

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