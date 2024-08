Finał afery z dopłatami do żłobków! Po kontroli rodzice sporo zyskają

Ogromna podwyżka opłaty za żłobek w Koszalinie

W poniedziałek Rada Miejska w Koszalinie głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zdecydowała o podwyższeniu opłat żłobkowych. Rodzice, mimo uzyskania z ZUS świadczenia „aktywnie w żłobku” w kwocie 1500 zł, z własnej kieszeni do opłaty stałej musieliby od 1 października dopłacić 250 zł.

Miasto wycofuje się z podwyżki

Wiceminister Gajewska przyjechała w czwartek do Koszalina rozmowy z prezydentem tego miasta Tomaszem Sobierajem o sytuacji miejskich żłobków i programie Aktywny rodzic, który rusza w październiku. Na wspólnej konferencji prasowej Sobieraj zadeklarował złożenie do Rady Miejskiej nowego projektu uchwały. Zgodnie z projektem opłata stała ustalona zostanie na poziomie 1500 zł i pokryje ją w całości świadczenie „aktywnie w żłobku”. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa pozostanie bez zmian. Wyniesie 15 zł, ale nadal, przynajmniej do końca roku, rodzice płacić będą 10 zł.

- „Po to stworzyliśmy program Aktywny rodzic, by właśnie rodzice małych dzieci mogli nie martwić się o to, w jaki sposób zorganizują opiekę, bo ich na nią nie stać” – mówiła w Koszalinie wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Podkreśliła, że „Koszalin będzie w tej grupie miast, która decyduje się na brak odpłatności za opiekę”.

Babciowe rusza w październiku

Nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic rusza 1 października. Zakłada on trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Na to samo dziecko co miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno ze świadczeń:

* Babciowe, czyli świadczenie "aktywni rodzice w pracy", wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

* Drugie świadczenie – "aktywnie w żłobku" – ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko.

* Trzecie świadczenie – "aktywnie w domu" – będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania pieniędzy na każde – w tym na pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie przez dwa lata.