Darmowe Leki 65+

Ubezpieczone osoby powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. Aby lek dla takich osób był bezpłatny, musi znajdować się w wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia. Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Listę leków znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

500 plus dla seniora – wyższy próg w 2024

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest wsparciem, mającym pomóc tym, którzy ze względu na swoje ograniczenia fizyczne lub psychiczne są niezdolni do tego, aby utrzymywać się samodzielnie. Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli:

jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej;

wprawdzie masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję będącą odpowiednikiem naszego ZUS-u), ale łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza 2157,80 zł brutto.

Aby otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów musisz złożyć wniosek - w każdej placówce ZUS lub przesłać go pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl, a druk papierowy znajdziesz w placówkach ZUS. We wniosku trzeba podać dane osobowe, a dołączyć do niego: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia ważne orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Uwaga! Świadczenie 500 plus należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bez niego ZUS kieruje do lekarza orzecznika ZUS na badania.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli osoba nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1 657,80 zł.

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, a ich łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1657,80 zł, ale nie przekracza 2157,80 zł, kwota świadczenia uzupełniającego będzie wynosić różnicę między 1657,80 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń. Powyżej kwoty 2157,80 zł świadczenie nie przysługuje.

Uwaga! Wyższy limit dla 500 plus. Kryterium limitu 500 plus dla seniora ma wzrosnąć od 1 marca 2024 do kwoty 2423,21 zł brutto. Przy takim limicie, aby dostać 500 plus w pełnej kwocie, emerytura lub renta musiałaby nie przekroczyć 1923,21 zł brutto.

Niezależnie od stanu zdrowia dodatek pielęgnacyjny przysługuje obecnie wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. One nie muszą składać do ZUS zaświadczeń o stanie zdrowia, ponieważ Zakład z urzędu przyznaje prawo do dodatku pielęgnacyjnego, który wypłacany jest razem z emeryturą.

Aktualnie dodatek pielęgnacyjny (od 1 marca 2023 r.) to 294,39 zł. Od 1 marca 2024 roku ma on wzrosnąć do 324,39 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny 75 plus

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku nie dostanie jednak osoba:

uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,

umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,

której członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od roku 2019 kwota zasiłku wynosi niezmiennie 215,84 zł.

Taki dodatek ZUS przyznaje osobie, która jest nauczycielem i w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie. Jest to dodatek do emerytury lub renty w wysokości 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent. Obecnie dodatek ten wynosi 294,39 zł. Kwota dodatku za tajne nauczanie jest podwyższana przy okazji corocznej waloryzacji – od miesiąca, w którym ta waloryzacja jest przeprowadzana.

Dodatki kombatancki i kompensacyjny

Dodatek kombatancki przysługuje osobom, które pobierają emeryturę lub rentę i są kombatantami lub ofiarami represji. Osobom będącym wdowami lub wdowcami po kombatantach lub ofiarach represji przysługuje dodatek kompensacyjny. Stanowi on zawsze 15 proc. dodatku kombatanckiego, który jest waloryzowany, a zatem i podwyższany co roku 1 marca. Aby otrzymywać te dodatki, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Obecnie dodatek kombatancki to 294,39 zł, a dodatek kompensacyjny to 44,16 zł.

Jest to świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem. Przysługuje, jeśli było się:

żołnierzem zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 zostało się przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,

żołnierzem z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i zostało się przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla i kamieniołomach,

żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Ten dodatek przyznawany jest na wniosek i wypłacany co miesiąc z emeryturą lub rentą. Do wniosku o dodatek dla przymusowo zatrudnionych trzeba dołączyć zaświadczenie z Komendy Uzupełnień Wojskowych potwierdzające rodzaj i okres zatrudnienia przymusowego. Dodatek taki, przysługujący bez względu na okres trwania przymusowego zatrudnienia, to aktualnie 294,39 zł.

Świadczenie dla deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

Jest dodatkiem dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR i dotyczy osób, które były represjonowane. Aby osoba została uznana za represjonowaną, musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

w latach 1939–1945 być osadzonym/osadzoną w obozie pracy przymusowej z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych lub religijnych,

zostać deportowanym/deportowaną (czyli wywiezioną) do pracy przymusowej – na co najmniej 6 miesięcy – w granicach państwa polskiego przed 1 września 1939 r. lub z terytorium państwa polskiego do: III Rzeszy i na tereny przez nią okupowane w latach 1939–1945,do ZSRR i na tereny przez niego okupowane od 17 września 1939 r. do 5 lutego 1946 r. lub później (do końca 1948 r.) z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach.

Uwaga! Dodatek dla osób deportowanych można dostać tylko wtedy, gdy w czasie podlegania represjom miało się (i nadal się ma) polskie obywatelstwo.

Wysokość świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych zależy od tego, ile pełnych miesięcy przepracowało się przymusowo. Przysługuje za każdy miesiąc pracy (co najmniej 6 miesięcy), nie więcej jednak niż za 20 miesięcy pracy przymusowej. Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych jest co roku waloryzowane. Aktualnie wypłacane jest w wysokości od 14,76 zł do 279,71 zł. Aby otrzymywać dodatek dla osób deportowanych, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Ryczałt energetyczny

Przyznawany na wniosek, przysługuje kombatantom i wdowom po żołnierzach. Aktualnie wynosi 255,17 zł.

