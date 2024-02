Żelazna miotła dotarła do KGHM. Powołano nowych członków rady nadzorczej

Co dalej z CPK? Tusk odkrywa karty!

Waloryzacja dodatków dla emerytów. Kwoty i terminy wypłat 2024

Waloryzacja emerytur i rent przekłada się także na waloryzację dodatków do emerytur. Warto przypomnieć, że emerytom i rencistom przysługują rozmaite dodatki z ZUS lub od ich płatników (np. KRUS, MSWiA). Kto może dostać taki dodatek? Na dodatki do emerytur mogą liczyć m.in. inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby prowadzące tajne nauczanie, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Ponadto niepełnosprawnym seniorom przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Dodatki te są waloryzowane podobnie jak emerytury.

Waloryzacja emerytur jest obliczana na podstawie dwóch czynników. Pierwszym z nich jest tzw. inflacja emerytalna, której wysokość została ustalona w połowie stycznia i wyniosła 11,9 proc. Główny Urząd Statystyczny (GUS) udostępnił również inne istotne dane. Średnie wynagrodzenie w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7540,36 zł. Natomiast rzeczywisty wzrost średniego wynagrodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022 wyniósł 1,1 proc. Według eksperta emerytalnego Oskara Sobolewskiego, waloryzacja emerytur sięgnie więc 12,12 proc. "Tak wysoki wskaźnik waloryzacji głównie wynika z wysokiej inflacji" - napisał na platformie X Sobolewski.

I tak osoba, która np. otrzymywała dodatek pielęgnacyjny w wysokości 294,39 zł zł może liczyć po waloryzacji na 330,07 zł. Osoba natomiast pobierająca dodatek do renty inwalidy wojennego w wysokości 1127,12 zł może liczyć na 1263,72 zł.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej

Pieniądze to nie wszystko: Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.