Spis treści

Pomyłka przy wpisywaniu numeru konta bankowego podczas przelewu może się zdarzyć każdemu. Choć w takiej sytuacji tracimy kontrolę nad wysłaną kwotą, istnieje szansa na jej odzyskanie.

Dlaczego adres odbiorcy nie ma znaczenia? Przy przelewach kluczowy jest numer rachunku bankowego. Nawet jeśli poprawnie wpiszesz dane adresata (imię, nazwisko, nazwa firmy), ale podasz błędny numer konta, pieniądze trafią na niewłaściwe konto.

Uwaga! Banki księgują płatności na podstawie wskazanego w przelewie numeru rachunku, a nie danych adresowych.

Jeżeli twój przelew poszedł do odbiorcy innego niż chciałeś, ponieważ pomyliłeś numer konta, za pośrednictwem swojego banku możesz rozpocząć specjalną procedurę odzyskania pieniędzy.

Odzyskanie mylnie przelanych pieniędzy

Krok 1: W swoim banku składasz wniosek o zwrot mylnie wysłanego przelewu.

Twój bank w terminie 3 dni roboczych informuje bank odbiorcy, że na koncie swojego klienta zaksięgował pieniądze przekazane przez pomyłkę.

Krok 2. Bank odbiorcy zwraca się do swojego klienta o zwrot przelewu, a adresat błędnego przelewu na zwrot pieniędzy na rachunek banku odbiorcy ma aż 30 dni.

Krok 3: Jeżeli odbiorca nie zwróci pieniędzy w tym terminie, możesz złożyć pisemny wniosek do swojego banku o udostępnienie jego danych osobowych.

Krok 4: Po ich otrzymaniu, możesz skierować przeciwko odbiorcy sprawę do sądu o zwrot pieniędzy.

Gdy za duża kwota przelewu

Jeżeli zdarzy się, że dane odbiorcy, jakie podasz, będą prawidłowe, ale przez nieuwagę lub pomyłkę wpiszesz błędną, zawyżoną kwotę, np. wpisując jedno czy dwa zera za dużo, sytuacja z odzyskaniem pieniędzy jest już inna. Najpierw spróbuj odzyskać pieniądze samodzielnie, skoro masz dane odbiorcy. Jeżeli to się nie uda, możesz zwrócić się o pomoc do swojego banku, który skontaktuje się z bankiem odbiorcy i poprosi o zwrot nadpłaconej kwoty. Niestety, zwrot taki i odzyskanie przez ciebie pieniędzy zależy tylko od dobrej woli strony, której je przelałeś. W ostateczności przysługuje ci zwrócić się do sądu z pozwem przeciwko drugiej stronie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Przelew na zlikwidowane konto

Jeżeli odbiorca zamknął konto bankowe, z którego do tej pory korzystał, a ty przelałeś na nie pieniądze, nie ma problemu. Przelane pieniądze po prostu wrócą na twoje konto.

Jak uniknąć błędów przy przelewaniu pieniędzy

Okazuje się, że przelewanie środków na niewłaściwe konta lub dokonywanie zbyt wysokich przelewów wcale nie przytrafia się rzadko, a osoby, którym się to zdarzyło, najczęściej podają dwa powody: niedokładne przepisanie numeru konta lub pośpiech. Dobrze jest więc zawsze dokładnie sprawdzać wszystkie dane adresata przelewu, a numer konta sprawdzać przynajmniej dwa razy. I nie wysyłać przelewu, nie upewniwszy się, że kwota jest prawidłowa.

Do 2011 r. każda osoba wykonująca przelew bankowy musiała podawać pełne dane osobowe odbiorcy, a przelew nie był realizowany, ale odsyłany do nadawcy za każdy razem, gdy stwierdzono rozbieżność między danymi adresata przelewu a numerem jego rachunku. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeżeli bank zrealizował błędny przelew, klient mógł dochodzić zwrotu środków bezpośrednio od tego banku, bo to na nim spoczywał obowiązek sprawdzenia wszystkich danych.

W 2011 r. zaszła zmiana przepisów dotyczących realizacji przelewów przez banki. Weszła u nas w życie unijna dyrektywa PSD1, która spowodowała, że dane osobowe odbiorcy przestały mieć znaczenie. Banki od tego czasu realizują zlecenia wyłącznie na podstawie unikatowego identyfikatora, którym najczęściej jest numer rachunku bankowego. Jeśli więc numer konta jest prawidłowy, przelew na dane innej osoby niż właściciel konta i tak jest realizowany.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych

Po nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych jest to znacznie łatwiejsze. Co prawda, dostawca pieniędzy, czyli bank, nadal nie ponosi odpowiedzialności za przekazane środki, ale ma obowiązek pomóc swojemu klientowi. Jeśli więc zorientowałeś się, że wykonałeś przelew na błędny rachunek bankowy, powinieneś jak najszybciej zawiadomić bank, z którego usług korzystasz. Bank ma 3 dni na poinformowanie odbiorcy o fakcie, że na jego koncie omyłkowo zostały zaksięgowane środki, odbiorca z kolei ma 30 dni na zwrot środków na specjalne, techniczne konto prowadzone przez bank. Po przelewie środków przez odbiorcę bank przekazuje je bezpłatnie swojemu klientowi. Ma na to 1 dzień roboczy.

W nowelizacji ustawy o usługach płatniczych znalazł się też zapis, zgodnie z którym bank jest zwolniony z zachowania tajemnicy dotyczącej danych osobowych klienta, który omyłkowo otrzymał przelew. Jeżeli zatem niewłaściwy odbiorca nie zwróci środków, bank ujawni jego dane swojemu klientowi, co pozwoli mu na dochodzenie swoich praw przed sądem: wystąpienie z powództwem o bezpodstawne wzbogacenie.

Uwaga! Danych pozyskanych od banku nie można wykorzystać w innym celu niż te, do którego zostały one przekazane, czyli odzyskania środków. W przeciwnym razie można liczyć się z grzywną w wysokości nawet 30 tys. zł.

Anulowanie przelewu – kiedy jest możliwe

Procedura odzyskiwania nieprawidłowo przelanych środków jest dość czasochłonna. Dlatego warto wiedzieć, że w niektórych bankach (np. PKO BP i Santander Banku) jest możliwość wstrzymania przelewu. To jednak, czy realizację przelewu można wstrzymać, zależy od godziny jego wykonania. Jeżeli realizacja przelewu w sesji Elixir jeszcze nie nastąpiła, jest szansa, bank może pomóc nawet natychmiast, a pieniądze trafiają z powrotem na konto nadawcy. Sesja Elixir to czas, kiedy realizowane są płatności uznaniowe i obciążeniowe firm, klientów indywidualnych i banków w polskich złotych w systemie rozliczeń międzybankowych Elixir.

Warto zapamiętać

Zarówno bank nadawcy, jak i bank odbiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wskazanie odbiorcy przez nadawcę przelewu. Podanie właściwego numeru rachunku bankowego to odpowiedzialność nadawcy przelewu.

Bank płatnika, czyli nasz bank jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań, mających na celu umożliwienie odzyskania przez nas środków.

Działania te są podejmowane dopiero po zawiadomieniu banku przez klienta. W pierwszej kolejności powinniśmy więc niezwłocznie powiadomić nasz bank o błędnym przelewie. Na tym etapie nie składamy jeszcze reklamacji, a jedynie informujemy bank o zaistniałej sytuacji i prosimy o podjęcie działań.

Bank informuje odbiorcę przelewu o zaistniałej pomyłce i wskazuje specjalny numer rachunku do zwrotu środków. Ma również obowiązek przekazać nam dane osobowe odbiorcy, jeśli ten nie zdecyduje się na zwrot naszych pieniędzy w ciągu miesiąca. Dzięki temu będziemy mogli dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

W przypadku gdy odbiorca ma konto w naszym banku, ten kontaktuje się z nim bezpośrednio. Jeśli ma konto w innym banku, nasz bank kontaktuje się z bankiem odbiorcy.

Jeśli bank nie podejmie wymaganych czynności lub nie udzieli nam odpowiednich informacji, będziemy mogli wnieść reklamację. W razie braku jej uwzględnienia możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który udzieli nam porady, a może także przeprowadzić postępowanie interwencyjne w stosunku do banku.