Państwo przejmie odpowiedzialność za błędy PIP: W projekcie ustawy o wzmocnieniu PIP znajdzie się mechanizm odszkodowań dla przedsiębiorców, których decyzje PIP zostaną uchylone przez sąd.

Odszkodowanie od państwa, nie od pracownika: Koszty błędnych decyzji PIP nie obciążą ani pracodawcy, ani pracownika, lecz zostaną pokryte przez państwo.

Ograniczenie wstecznych skutków decyzji: Decyzje inspektorów pracy będą mogły sięgać maksymalnie 3 lata wstecz, co zwiększy stabilność dla przedsiębiorców.

Cel kontroli PIP: Kontrole PIP mają na celu sprawdzenie zgodności z prawem pracy, BHP i legalnością zatrudnienia, obejmując m.in. czas pracy, wynagrodzenia i warunki bezpieczeństwa.

Państwo przejmie odpowiedzialność za błędy PIP

Szefowa MRPiPS, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, w wywiadzie dla money.pl odniosła się do obaw przedsiębiorców związanych z projektem ustawy o wzmocnieniu PIP. Kluczowym elementem mającym rozwiać te wątpliwości jest wprowadzenie mechanizmu odszkodowań wypłacanych przez państwo w przypadku błędnych decyzji inspektorów pracy.

Minister podkreśliła, że przygotowywane są przepisy, które zabezpieczą pracodawców przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z uchylonych przez sąd decyzji PIP. „Przygotowujemy także odpowiednie przepisy na wypadek wydania błędnej decyzji, którą uchyli sąd” - zaznaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Odszkodowanie od państwa, nie od pracownika

Szefowa MRPiPS jasno zadeklarowała, że koszty błędnych decyzji PIP nie powinny obciążać ani pracodawców, ani pracowników. „I tak będzie, kiedy ustawa wejdzie w życie - w razie uchylenia decyzji przez sąd, pracodawcy będzie przyznawane odszkodowanie, tak aby nie musiał go dochodzić w odrębnych postępowaniach. Przy czym będzie to odszkodowanie od państwa, nie od pracownika - bo jak powiedziałam, za ewentualne błędy instytucji nie powinien płacić obywatel” - wyjaśniła. Ponadto, wprowadzono ograniczenie dotyczące skutków wstecznych decyzji inspektora, które będą mogły sięgać maksymalnie 3 lat wstecz. Ma to na celu zapewnienie większej stabilności i przewidywalności dla przedsiębiorców.

Warto podkreślić, że generalnie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) u przedsiębiorców mają na celu sprawdzenie zgodności firmy z prawem pracy, przepisami i zasadami BHP oraz legalności zatrudnienia. Mogą być planowe lub interwencyjne (np. w odpowiedzi na zgłoszenie pracownika) i mogą obejmować przegląd dokumentacji, a także wizytę w zakładzie pracy. Przed kontrolą inspektor musi wylegitymować się służbowo i przedstawić upoważnienie (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy kontrola musi być podjęta natychmiast).

Czego może dotyczyć kontrola PIP?

Prawo pracy: Sprawdzana jest legalność zatrudnienia, czas pracy (w tym nadgodziny), urlopy, wynagrodzenia (w tym minimalna stawka godzinowa).

BHP: Kontrolowane są warunki pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia BHP, badania profilaktyczne, wypadki przy pracy, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej.

Inne: PIP sprawdza również przestrzeganie przepisów dotyczących np. zakazu handlu w niedziele, a także realizację nakazów i wniosków z poprzednich kontroli.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025