W jakim terminie wynagrodzenia staną się jawne?

6 czerwca została opublikowana dyrektywa o przejrzystości i jawności płac, która musi zostać implementowana przez państwa członkowskie. Kraje UE mają na to czas do 7 czerwca 2026 r.

Nowe przepisy nie sprawią, że wynagrodzenie każdego z zatrudnionych stanie się jawne dla wszystkich w danej firmie. Transparentność obejmie przedziały płacowe określonych kategorii stanowisk. Celem dyrektywy jest przeciwdziałanie nieuzasadnionemu zróżnicowaniu wynagrodzeń. Pewną nowością ma być ograniczenie zasady poufności płac wewnątrz firmy.

Czy dyrektywa o przejrzystości i jawności płac wpłynie na wysokość wynagrodzeń?

Dokładny kształt nowych przepisów zależy od polskiego sejmu, unijna dyrektywa wyznacza jedynie ogólne ramy.

Wszystko wskazuje na to, że każdy z zatrudnionych uzyska dostęp do informacjach takich średnie wynagrodzenie na danym stanowisku, tzw. widełki płacowe oraz kryteria wpływające na wysokość przelewu.

Dyrektywa nie zakłada zrównywania pensji za wszelką cenę. Dwie osoby na tym samym stanowisku mogą osiągać różne rezultaty, co różnicuje wynagrodzenie. Jednak zasady wpływające na rozpiętość płacową mają być jawne.

Luka płacowa pomiędzy pensjami kobiet i mężczyzn w UE

Jednym z kluczowych celów nowej dyrektywy jest ograniczenie dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. Średnie zróżnicowanie w tym zakresie dla całej UE to ponad 12%.

Może zaskakiwać fakt, że państwa bogatszego Zachodu są niekiedy bardziej zacofane niż tzw. nowa UE. Przykładowo, w Niemczech i Austrii kobiety zarabiają ok. 17-19% mniej niż mężczyźni. Dla porównania – ta sama luka w Rumunii i Słowenii to ok 4%.

