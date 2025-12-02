Badania CBOS ujawniają, że aż dwie trzecie członków związków zawodowych nieświadomie rezygnuje z korzyści, jaką daje skuteczna optymalizacja podatkowa

Roczna strategia podatkowa pozwalająca odliczyć do 840 zł bezpośrednio wpływa na poprawę osobistej płynności finansowej

Eksperci rynku wskazują, że bierna postawa wobec automatycznych zeznań to kluczowy błąd w zarządzaniu ryzykiem nadpłaty podatku

Uwzględnienie przysługujących ulg w załączniku PIT/O to fundament maksymalizacji zwrotu podatku, którego nie gwarantuje system rządowy

Analiza przepisów potwierdza, dlaczego zwrot z inwestycji w składki jest niemal trzykrotnie wyższy dla osób w drugim progu podatkowym

840 zł rocznie w Twojej kieszeni. Kto i jak może odliczyć składki związkowe?

Członkostwo w związku zawodowym pozwala obniżyć podatek, a z tej możliwości mogą skorzystać nie tylko pracownicy etatowi, ale także osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, emeryci i renciści. Kluczowym warunkiem jest forma rozliczenia z fiskusem – ulga przysługuje tym, którzy płacą podatek według skali (składając PIT-37 lub PIT-36) lub opodatkowują swoje przychody ryczałtem (PIT-28). Rocznie od swojego dochodu można odliczyć maksymalnie 840 zł, a limit ten ma obowiązywać również w rozliczeniu za 2026 rok. W praktyce oznacza to, że podatnik pomniejsza kwotę, od której naliczany jest podatek, co przekłada się na realne oszczędności. Dla osoby w pierwszym progu podatkowym (12%) zwrot wyniesie około 100 zł, natomiast dla lepiej zarabiających, płacących 32% podatku, korzyść może sięgnąć nawet 270 zł. Warto też pamiętać, że ulga na składki związkowe nie wyklucza innych odliczeń, takich jak ulga na dzieci, termomodernizacyjna czy rehabilitacyjna, i można je ze sobą łączyć.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba jednak pamiętać o kilku formalnościach. System „Twój e-PIT”, który automatycznie przygotowuje roczne zeznania podatkowe, nie uwzględnia tej preferencji z urzędu. Oznacza to, że podatnik musi samodzielnie wpisać kwotę zapłaconych składek w załączniku PIT/O, pilnując, by nie przekroczyć rocznego limitu 840 zł. Do udowodnienia wydatku potrzebny jest dowód wpłaty z danymi członka związku i nazwą organizacji. Sprawa jest prostsza, gdy składki potrąca pracodawca bezpośrednio z pensji, ponieważ wtedy informacja o ich wysokości powinna znaleźć się w formularzu PIT-11. W takiej sytuacji należy jednak sprawdzić, czy kwota wpisana przez pracodawcę nie jest wyższa od dozwolonego limitu i w razie potrzeby skorygować ją w zeznaniu. Kluczowa zasada jest prosta: liczy się data faktycznej zapłaty składki, która decyduje o możliwości odliczenia jej w danym roku podatkowym.

Ulga-widmo. Dlaczego miliony Polaków nie odbierają należnych im pieniędzy?

Choć teoretycznie z ulgi na składki związkowe może skorzystać nawet 1,4 miliona Polaków, w praktyce jej popularność jest zaskakująco niska. Jak wynika z ubiegłorocznych badań CBOS, aż 65% członków związków zawodowych nie ma pojęcia o istnieniu takiej możliwości. Ten brak wiedzy nie jest odosobnionym przypadkiem. Wpisuje się on w szerszy trend, zdiagnozowany przez ekspertów z PITax.pl, według których co czwarty Polak gubi się w gąszczu przepisów i nie wie, z jakich odliczeń może skorzystać. Eksperci wskazują, że za taki stan rzeczy odpowiadają dwie strony: administracja skarbowa, która niewystarczająco promuje dostępne ulgi, oraz same związki zawodowe, które nie informują skutecznie swoich członków o przysługujących im finansowych korzyściach.

Problemem jest nie tylko niska świadomość, ale i sama konstrukcja ulgi, która budzi wątpliwości co do jej sprawiedliwości. Ponieważ składki odlicza się od dochodu, a nie bezpośrednio od podatku, realna korzyść jest tym większa, im wyższe są zarobki podatnika. W efekcie osoba płacąca 32% podatku odzyskuje niemal trzy razy więcej pieniędzy niż członek związku o niższych dochodach, mieszczący się w progu 12%. Choć roczny limit 840 zł był w ostatnich latach podnoszony, w porównaniu z innymi odliczeniami, jak choćby ulga termomodernizacyjna sięgająca dziesiątek tysięcy złotych, pozostaje on kwotą raczej symboliczną. W szerszej perspektywie, mimo że Polska jest jednym z niewielu krajów oferujących takie wsparcie, niska popularność związków zawodowych (należy do nich zaledwie 6% pracujących) i malejące zaufanie do ich skuteczności sprawiają, że sama ulga podatkowa nie jest w stanie realnie wzmocnić ich pozycji w dialogu społecznym.

PTNW - Modzelewski