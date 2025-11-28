• Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę podnoszącą CIT dla banków, łamiąc swoją kampanijną obietnicę o braku nowych podatków.

• Nowe przepisy podnoszą CIT dla banków z 19% do 30% w 2026 r., następnie do 26% w 2027 r. i docelowo do 23% od 2028 r.

• Rząd szacuje, że podwyżka przyniesie budżetowi dodatkowe 6,6 mld zł w 2026 r., ale ZBP ostrzega przed ograniczeniem akcji kredytowej i długofalowym spowolnieniem gospodarczym.

Karol Nawrocki łamie kampanijną obietnicę

W trakcie kampanii Karol Nawrocki zapewniał, że nie zaakceptuje przepisów podnoszących podatki. Podczas spotkania ze Sławomirem Mentzenem podpisał deklarację sprzeciwu wobec „jakichkolwiek nowych podatków lub podwyżek dotychczasowych”. Teraz, po kilku miesiącach urzędowania, podpisał nowelizację przygotowaną przez rząd.

Podwyżka CIT dla banków: stawki

Ustawa przewiduje wzrost podatku CIT z 19 proc. do 30 proc. w 2026 r., następnie 26 proc. w 2027 r. i docelowych 23 proc. od 2028 r. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Miliardy dla budżetu, niewielki wpływ na deficyt

Według wyliczeń rządu banki zapłacą ok. 6,6 mld zł więcej podatku w samym 2026 r., a w perspektywie dekady wpływy wzrosną o 23,4 mld zł. Środki mają pomóc sfinansować wydatki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz wesprzeć budżet na 2026 r. Jednocześnie podwyżka obniży wskaźnik deficytu do PKB tylko o ok. 0,16 pkt proc.

ZBP ostrzega przed skutkami

Związek Banków Polskich zarzuca ustawie nierówne traktowanie branż i wskazuje na ryzyko ograniczenia akcji kredytowej. „Decyzję Prezydenta oceniamy niestety negatywnie. Jest ona tym bardziej zaskakująca, że mamy do czynienia z ustawą, która jest niezgodna z konstytucją” – ocenia Prezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek.

Należy podkreślić, że opinię na temat niekonstytucyjności ustawy wyraził wprost cenionykonstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski. Wskazało to również w sposóbwyjątkowo jednoznaczny biuro legislacyjne Senatu.

„Po drugie, należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o finansowanie obronności, to tylkojedna branża ma składać się na finansowanie tak ważnego celu jak obronność. Trudnozrozumieć, dlaczego inne branże, według danych giełdowych znacznie bardziej rentownei zyskowne od sektora bankowego nie mają być dodatkowo i solidarnościowoopodatkowane na tak istotny cel, jak obronność” – podkreśla Prezes ZBP.

Podniesienie podatku tylko dla jednej branży narusza zasadę równego traktowania przedsiębiorstw.ZBP wielokrotnie podkreślało, że podwyższenie CIT bezpośrednio przełoży się na spadekwypłat z tytułu dywidendy, ograniczy zdolność banków do budowania kapitałówwłasnych i doprowadzi do obniżenia potencjału kredytowego. W konsekwencjikrótkoterminowe korzyści fiskalne zostaną zneutralizowane przez długofalowespowolnienie gospodarcze.

„Sektor bankowy był i pozostanie głównym partnerem państwa, jeśli chodzi ofinansowanie budżetu państwa i finansowanie potrzeb pożyczkowych. Tym bardziej zprzykrością odnotowujemy, że pozostanie także jedynym głównym dostarczycielemdodatkowych środków na finansowanie celu, który jest równie ważny dla wszystkichbranż polskiej gospodarki” – podsumowuje dr Tadeusz Białek.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek