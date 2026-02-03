Fiskus odpuści podatnikom? Rząd Tuska szykuje ważne zmiany w podatkach

2026-02-03

We wtorek 3 lutego, rząd rozpoczął obrady, podczas których kluczowym tematem są schematy podatkowe MDR, zmiany w Ordynacji podatkowej oraz rozszerzenie systemu SENT na przewóz betonu. W planach jest m.in. podniesienie limitów korekt podatkowych i uproszczenia dla podatników.

  • Rząd planuje nowelizację Ordynacji podatkowej, podnosząc m.in. limit płatności podatku za podatnika z 1 tys. zł do 5 tys. zł.
  • Zostanie zniesiony obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych MDR, co ma uprościć procedury dla przedsiębiorców.
  • Projekt przewiduje likwidację zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przez wszczęcie postępowania karnego skarbowego.
  • System SENT zostanie rozszerzony o przewóz betonu towarowego i mieszanek mineralnych, aby ograniczyć szarą strefę w tej branży.

Obrady rządu i zmiany w Ordynacji podatkowej

We wtorek po godz. 12.00 rząd rozpoczął obrady, koncentrując się na pakiecie projektów obejmujących prawo podatkowe, finanse publiczne oraz ochronę środowiska. Jednym z kluczowych punktów jest projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz wybranych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Zmiany zakładają m.in. podniesienie kwoty podatku, jaką może zapłacić za podatnika inny podmiot. Obecnie limit ten wynosi 1 tys. zł, natomiast po nowelizacji wzrośnie do 5 tys. zł, co ma ułatwić regulowanie drobnych zobowiązań.

Przedawnienie zobowiązań i ulgi podatkowe

Projekt przewiduje także likwidację przepisu umożliwiającego zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Zmiana ta ma zapobiec nadużyciom i wzmacniać ochronę praw podatników.

Nowe regulacje mają również dopuścić umorzenie podatku przed terminem jego płatności, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której podatnik musi najpierw wygenerować zaległość, aby skorzystać z ulgi.

Koniec raportowania krajowych schematów podatkowych MDR

Jednym z najważniejszych punktów obrad jest likwidacja obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych MDR. Po zmianach raportowanie ma dotyczyć wyłącznie uzgodnień transgranicznych. W uzasadnieniu wskazano, że obecne przepisy nie spełniły zakładanych celów i wywoływały liczne kontrowersje wśród podatników.

Resort finansów zaproponował również podniesienie limitu korekty deklaracji podatkowej dokonywanej z urzędu przez fiskusa z 5 tys. zł do 10 tys. zł.

SENT obejmie przewóz betonu

Kolejnym projektem jest nowelizacja Prawa ochrony środowiska, mająca ograniczyć szarą strefę w obrocie betonem. Zgodnie z propozycją resortu klimatu i środowiska, system SENT obejmie przewóz betonu towarowego oraz mieszanek mineralnych, takich jak zaprawy czy jastrychy. System nie obejmie gotowych wyrobów betonowych. SENT jest wykorzystywany przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych.

