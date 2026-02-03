Od kiedy możesz rozliczyć swój podatek za 2025? Oto kluczowe daty

Podatnicy mogą skorzystać z automatycznego rozliczenia PIT za rok 2025. Zeznania pojawią się na portalu podatki.gov.pl już w połowie lutego. Sprawdź, od kiedy dostępna jest ta opcja oraz jakie dodatkowe możliwości mają podatnicy, którzy chcą rozliczyć się samodzielnie.

Stos różnych formularzy PIT, takich jak PIT-39, PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28/B, leżących na biurku obok złotego długopisu. Zdjęcie ilustruje temat rozliczeń podatkowych i jest przydatne do artykułów, które można znaleźć na portalu Super Biznes.

Najważniejsze informacje o rozliczeniu PIT w 2026 roku:

  • Automatyczne zeznania PIT dostępne od 15 lutego – nie musisz składać wniosków ani dostarczać dokumentów
  • Szybszy zwrot podatku online – pieniądze wrócą na konto w 45 dni zamiast trzech miesięcy
  • Samodzielne rozliczenie możliwe od stycznia – wykorzystaj dostępne programy lub złóż deklarację tradycyjnie
  • Sprawdź zeznanie przed akceptacją – szczególnie ważne przy rozliczeniu z małżonkiem i ulgach podatkowych
Automatyczne rozliczenie PIT 2026 – od kiedy dostępne?

Urząd skarbowy udostępni gotowe zeznania podatkowe na platformie podatki.gov.pl w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. System automatycznie przygotuje deklarację PIT za rok 2025 na podstawie danych przekazanych przez pracodawców i płatników.

Usługa działa bez konieczności składania wniosków. Podatnik musi jedynie zalogować się na swoje konto i zaakceptować przygotowane rozliczenie. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut.

Kto może skorzystać z automatycznego PIT?

Z automatycznego rozliczenia skorzystają osoby, które:

  • otrzymują wynagrodzenie z umowy o pracę lub umowy zlecenia
  • mają przychody z emerytur i rent
  • osiągają dochody z działalności wykonywanej osobiście

Ważne jest dokładne sprawdzenie zeznania przed jego zatwierdzeniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na dane dotyczące rozliczenia wspólnego z małżonkiem oraz dostępne ulgi podatkowe, które mogą znacząco obniżyć należny podatek.

Samodzielne rozliczenie PIT – kiedy i jak?

Podatnicy preferujący tradycyjną formę mogą samodzielnie przygotować deklarację PIT już od 1 stycznia 2026 r. W takim przypadku automatycznie wygenerowane zeznanie nie będzie wiążące.

Do dyspozycji pozostają dwa sposoby:

  • elektroniczny – przez programy PITax.pl lub inne dedykowane aplikacje
  • papierowy – wypełnienie formularza i złożenie w urzędzie skarbowym

Wybór samodzielnego rozliczenia oznacza rezygnację z automatycznie przygotowanej deklaracji. Warto rozważyć tę opcję, gdy planujemy skorzystać z ulg podatkowych niewskazanych w systemie.

Kiedy pracodawca wysyła PIT-11?

Pracodawcy mają obowiązek przekazać PIT-11 do końca lutego 2026 r. Dokument ten zawiera informacje o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek w roku 2025.

PIT-11 stanowi podstawę do weryfikacji danych w automatycznym rozliczeniu. Warto sprawdzić jego poprawność zaraz po otrzymaniu, aby uniknąć błędów w finalnym zeznaniu.

Zwrot nadpłaty podatku – ile trzeba czekać?

Termin zwrotu pieniędzy zależy od wybranej formy złożenia deklaracji:

Rozliczenie elektroniczne:

  • zwrot następuje w ciągu 45 dni od złożenia zeznania
  • najszybsza opcja dla osób oczekujących na nadpłatę

Rozliczenie papierowe:

  • zwrot trwa do trzech miesięcy
  • znacznie dłuższy czas oczekiwania

Różnica w czasie zwrotu to dodatkowy argument przemawiający za wyborem formy elektronicznej. Pieniądze trafiają bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy.

Historia automatycznego rozliczenia PIT w Polsce

System automatycznego PIT funkcjonuje w Polsce od 2019 roku. Zastąpił wcześniejsze rozwiązanie w postaci wstępnie wypełnionych zeznań PFR, które wymagało więcej działań od podatnika.

Administracja skarbowa określiła wprowadzenie tej zmiany jako rewolucję w polskim systemie podatkowym. Uproszczenie procesu rozliczenia znacząco skróciło czas potrzebny na dopełnienie obowiązku podatkowego.

Najważniejsze terminy PIT 2026

  • 1 stycznia – możliwość samodzielnego przygotowania zeznania
  • 28 lutego – ostateczny termin przekazania PIT-11 przez pracodawców
  • 15 lutego – start udostępniania automatycznych zeznań
  • 30 kwietnia – ostatni dzień rozliczenia PIT za 2025 rok
  • 45 dni – maksymalny czas zwrotu przy rozliczeniu online
  • 3 miesiące – czas zwrotu przy deklaracji papierowej

Pamiętaj o terminach i wybierz formę rozliczenia odpowiednią do Twojej sytuacji. Automatyczne zeznanie to wygoda i oszczędność czasu, ale samodzielne rozliczenie daje większą kontrolę nad ulgami podatkowymi.

