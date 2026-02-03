Najważniejsze informacje o rozliczeniu PIT w 2026 roku:

Automatyczne zeznania PIT dostępne od 15 lutego – nie musisz składać wniosków ani dostarczać dokumentów

– nie musisz składać wniosków ani dostarczać dokumentów Szybszy zwrot podatku online – pieniądze wrócą na konto w 45 dni zamiast trzech miesięcy

– pieniądze wrócą na konto w 45 dni zamiast trzech miesięcy Samodzielne rozliczenie możliwe od stycznia – wykorzystaj dostępne programy lub złóż deklarację tradycyjnie

– wykorzystaj dostępne programy lub złóż deklarację tradycyjnie Sprawdź zeznanie przed akceptacją – szczególnie ważne przy rozliczeniu z małżonkiem i ulgach podatkowych

Automatyczne rozliczenie PIT 2026 – od kiedy dostępne?

Urząd skarbowy udostępni gotowe zeznania podatkowe na platformie podatki.gov.pl w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. System automatycznie przygotuje deklarację PIT za rok 2025 na podstawie danych przekazanych przez pracodawców i płatników.

Usługa działa bez konieczności składania wniosków. Podatnik musi jedynie zalogować się na swoje konto i zaakceptować przygotowane rozliczenie. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut.

Kto może skorzystać z automatycznego PIT?

Z automatycznego rozliczenia skorzystają osoby, które:

otrzymują wynagrodzenie z umowy o pracę lub umowy zlecenia

mają przychody z emerytur i rent

osiągają dochody z działalności wykonywanej osobiście

Ważne jest dokładne sprawdzenie zeznania przed jego zatwierdzeniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na dane dotyczące rozliczenia wspólnego z małżonkiem oraz dostępne ulgi podatkowe, które mogą znacząco obniżyć należny podatek.

Samodzielne rozliczenie PIT – kiedy i jak?

Podatnicy preferujący tradycyjną formę mogą samodzielnie przygotować deklarację PIT już od 1 stycznia 2026 r. W takim przypadku automatycznie wygenerowane zeznanie nie będzie wiążące.

Do dyspozycji pozostają dwa sposoby:

elektroniczny – przez programy PITax.pl lub inne dedykowane aplikacje

papierowy – wypełnienie formularza i złożenie w urzędzie skarbowym

Wybór samodzielnego rozliczenia oznacza rezygnację z automatycznie przygotowanej deklaracji. Warto rozważyć tę opcję, gdy planujemy skorzystać z ulg podatkowych niewskazanych w systemie.

Kiedy pracodawca wysyła PIT-11?

Pracodawcy mają obowiązek przekazać PIT-11 do końca lutego 2026 r. Dokument ten zawiera informacje o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek w roku 2025.

PIT-11 stanowi podstawę do weryfikacji danych w automatycznym rozliczeniu. Warto sprawdzić jego poprawność zaraz po otrzymaniu, aby uniknąć błędów w finalnym zeznaniu.

Zwrot nadpłaty podatku – ile trzeba czekać?

Termin zwrotu pieniędzy zależy od wybranej formy złożenia deklaracji:

Rozliczenie elektroniczne:

zwrot następuje w ciągu 45 dni od złożenia zeznania

najszybsza opcja dla osób oczekujących na nadpłatę

Rozliczenie papierowe:

zwrot trwa do trzech miesięcy

znacznie dłuższy czas oczekiwania

Różnica w czasie zwrotu to dodatkowy argument przemawiający za wyborem formy elektronicznej. Pieniądze trafiają bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy.

Historia automatycznego rozliczenia PIT w Polsce

System automatycznego PIT funkcjonuje w Polsce od 2019 roku. Zastąpił wcześniejsze rozwiązanie w postaci wstępnie wypełnionych zeznań PFR, które wymagało więcej działań od podatnika.

Administracja skarbowa określiła wprowadzenie tej zmiany jako rewolucję w polskim systemie podatkowym. Uproszczenie procesu rozliczenia znacząco skróciło czas potrzebny na dopełnienie obowiązku podatkowego.

Najważniejsze terminy PIT 2026

1 stycznia – możliwość samodzielnego przygotowania zeznania

28 lutego – ostateczny termin przekazania PIT-11 przez pracodawców

15 lutego – start udostępniania automatycznych zeznań

30 kwietnia – ostatni dzień rozliczenia PIT za 2025 rok

45 dni – maksymalny czas zwrotu przy rozliczeniu online

3 miesiące – czas zwrotu przy deklaracji papierowej

Pamiętaj o terminach i wybierz formę rozliczenia odpowiednią do Twojej sytuacji. Automatyczne zeznanie to wygoda i oszczędność czasu, ale samodzielne rozliczenie daje większą kontrolę nad ulgami podatkowymi.

Od odkładania do inwestowania – prosty sposób, by Twoje pieniądze rosły każdego miesiąca?