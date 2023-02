i Autor: Getty Images

PIT 2023

Fiskus przygotował zeznania podatkowe, ale nie dla przedsiębiorców

Ruszył rządowy program e-PIT, jednak przedsiębiorcy nie znajdą w usłudze Twój e-PIT swoich zeznań podatkowych. Jak to możliwe? Ta grupa ma do dyspozycji jedynie platformę e-Deklaracje. Przedsiębiorcy nie mogą też liczyć na szybki zwrot podatku jak inni podatnicy, którzy swoje formularze znajdą w usłudze Twój e-PIT. Zobacz, co czeka na rozliczających się z fiskusem przedsiębiorców.