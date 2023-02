Co powstrzymuje przedsiębiorcze Polki przed własnym biznesem? Finanse to nie główny powód

Ekspansja InPostu we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

Milionowe wsparcie Mastercard do WOŚP! Polacy wrzucili 18 milionów zł do eSkarbonek

Aż 42,9 proc. Polek odkłada decyzję o założeniu firmy z powodów finansowych

Dane z najnowszego badania „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek – stres i obawy” wskazują, że blisko połowa respondentek deklaruje, że przed założeniem własnej firmy powstrzymują je trudności związane z aktualną sytuacją gospodarczą (49,7 proc.) oraz brak pewności siebie (49,1 proc.).

Niewiele niższy odsetek ankietowanych (42,9 proc.) wskazuje także, że wstrzymuje się z decyzją o założeniu działalności ze względu na brak finansów. Blisko co trzecia badana deklaruje, że powstrzymuje ją nadmiar związanych z tym spraw organizacyjnych i biurokracji.

"Kobiety mają w sobie ogromny potencjał, zasługują na wsparcie i narzędzia pomocne w rozwoju biznesu, dlatego ogromnie cieszy nas, że dołączyliśmy do grona partnerów Konkursu Bizneswoman Roku, jako Partner kategorii Startup Roku. Budujący jest fakt, że pod względem przedsiębiorczości kobiet Polska zajmuje jedno z najwyższych miejsc w Uni Europejskiej. Polki są wyjątkowo przedsiębiorcze, dlatego trzeba im umożliwić rozwój i spełnianie marzeń. W home.pl wierzymy, że Internet jest miejscem dla każdego, niezależnie od wieku, doświadczenia i płci. Wspieramy przedsiębiorczość Polek i Polaków, już od ponad 25 lat" – mówi Magdalena Chudzikiewicz, członkini zarządu, Chief Commercial Officer (CCO) home.pl.

Trzy na cztery badane obawiają się trudności z pogodzeniem pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem

Trzy na cztery badane przebywające obecnie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym deklarują, że obawiają się powrotu do pracy. Najczęściej jako powód wskazują możliwe trudności z pogodzeniem pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem (74,4 proc.) oraz problem z odnalezieniem się z powrotem w obowiązkach zawodowych i pracy z zespołem (18,6 proc.). Jednocześnie 16,7 proc. ankietowanych uważa, że powrót do pracy po urlopie macierzyńskim jest trudny i nieraz niemożliwy.

"Z poprzedniej części raportu „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek a życie rodzinne” wynika, że ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że tryb zdalny lub hybrydowy ułatwia kobietom pracę, bo pozwala łączyć ją m.in. z opieką nad dzieckiem. Jednocześnie z najnowszego badania „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek – stres i obawy” wynika, że większość kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym boi się powrotu do pracy. Umożliwienie kobietom pracy zdalnej po urlopie macierzyńskim mogłoby obniżyć stres, jaki odczuwają w kontekście powrotu do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Spore nadzieje na poprawę sytuacji matek na rynku pracy pokładam również w planowanych zmianach w Kodeksie pracy, wprowadzających dwa miesiące urlopu rodzicielskiego do wykorzystania tylko przez mężczyzn – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku".

Blisko dwie na trzy przedsiębiorczynie stresują się obecnie bardziej niż w ubiegłych latach

Aż 65,1 proc. badanych przedsiębiorczyń deklaruje, że odczuwa obecnie większy stres niż w poprzednich latach. Wśród powodów najczęściej wskazują niestabilną sytuację polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie, rosnące koszta prowadzenia działalności, kryzys i związaną z nim inflację, zmniejszony popyt na usługi oraz ogólną niepewność co do przyszłości. Jedynie 21,2 proc. ankietowanym prowadzącym własną firmę nie towarzyszy większy stres.

Sonda Czy doceniasz biznesy prowadzone przez kobiety? Tak Nie