e-Doręczenia już od 1 lutego – kolejny etap cyfryzacji urzędów

Rewolucja w korespondencji online

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, e-Doręczenia to usługa, która umożliwi przedsiębiorcom wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online. W przeciwieństwie do zwykłej poczty elektronicznej jest to tzw. usługa zaufana, która gwarantuje bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych. Wiadomość wysłana z adresu używanego do e-Doręczeń będzie miała takie same skutki prawne, jak list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Po aktywacji maila do e-Doręczeń i wpisaniu go do bazy adresów elektronicznych, będzie on dla przedsiębiorcy główną drogą komunikacji z urzędami. Od tej pory wszelką korespondencję będą one przesyłały wyłącznie elektronicznie.

Od 30 września 2025 r. przedsiębiorcy, którzy będą dokonywali zmian we wpisach w CEIDG, również będą musieli podać swój adres do e-Doręczeń. Według założeń od 1 października 2026 r. ta usługa ma stać się powszechna i być używana przez wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.

Kolejny etap cyfryzacji

E-Doręczenia to kolejny krok w stronę automatyzacji komunikacji przedsiębiorców z urzędami. W lipcu 2022 r. uruchomiona została usługa e-Urzędu Skarbowego, gdzie podatnicy mogą elektronicznie załatwić wiele spraw. Według planów od 1 października 2024 r. działalność gospodarczą w CEIDG założyć będzie można wyłącznie drogą elektroniczną.

Na tym jednak nie koniec. 1 stycznia 2024 r. wystartuje Krajowy System e-Faktur i zaczną obowiązywać faktury elektroniczne. Natomiast od 1 stycznia 2026 r. podatnicy będą musieli przesyłać do Urzędu Skarbowego Jednolity Plik Kontrolny dla podatku dochodowego. Wprowadzenie usługi e-Doręczeń sprawia, że od 1 lutego 2023 r. nowe firmy będą musiały mieć dostęp do internetu. Od 2024 za sprawą KSeF będzie to wymóg dla każdego przedsiębiorstwa.

Źródło: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt

