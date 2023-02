Fiskus wypełnił 24 mln e-PIT. Będą spore niespodzianki

Testament wzajemny. Na czym polega i kiedy warto go sporządzić?

Przed nami pierwsze rozliczenie podatkowe z Polskim Ładem. Już 15 lutego 2023 roku w systemie Twój e-PIT będzie ponad 24 mln przygotowanych przez skarbówkę zeznań za 2022 r. Jak podkreślają eksperci - w tym roku rozliczenie podatkowe może być sporym zaskoczeniem dla podatników. Dlaczego?

Polski Ład a rozliczenie podatkowe. Będą niespodzianki?

"Wskutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład kwoty potrącanych w trakcie roku przez pracodawcę lub zleceniodawcę (czyli płatnika) zaliczek coraz bardziej odbiegają od rocznego podatku pracownika bądź zleceniobiorcy" - podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jarosław Sekita, doradca podatkowy w kancelarii Meritum.

Wyjaśnia, że "na początku 2022 roku płatnicy byli zobowiązani do podwójnego liczenia zaliczek (chyba że podatnik z tego zrezygnował), oznaczający przeliczanie wynagrodzeń według bieżących zasad oraz przepisów z 2021 r. Była też ulga dla klasy średniej, czyli specjalny odpis od dochodu, obliczany według skomplikowanych wzorów. W połowie roku zmieniła się stawka PIT w pierwszym progu skali (spadła z 17 do 12 proc.)".

Rozliczenie podatkowe 2023. Zwrot podatku i dopłata

A co z dopłatą do podatku? Jak zapewnia Ministerstwo Finansów dopłacać podatek będzie mniej osób niż w poprzednich latach - około 1,2 mln podatników. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że mogą to być np. ci, którzy pracują na dwóch etatach oraz pracujący seniorzy.

"Obowiązek dopłaty podatku w zeznaniu rocznym nie oznacza jednak, że na Polskim Ładzie straciliśmy" - podkreśla Ministerstwo Finansów.

Kto może spodziewać się nadpłaty? Eksperci wymieniają kilka skonkretyzowanych grup - między innymi: zatrudnieni na zleceniach, rodzice samotnie wychowujący dzieci. Ministerstwo Finansów wymienia również pracowników z wynagrodzeniem od 3,2 tys. zł do 10,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł.

Kto skorzystał na Polskim Ładzie?

"Dla około 20 mln podatników Polski Ład okazał się korzystny. Mniej więcej 1 mln osób zapłaciło wyższe daniny w porównaniu do przepisów z 2021 r. Dla około 5 mln podatników zmiany są neutralne" - informuje resort finansów cytowany przez "Rz".

Zarówno eksperci jak i przedstawiciele Ministerstwa Finansów przypominają, że warto sprawdzić wyliczenia skarbówki, by upewnić się, że wszystko jest w porządku.

