Frankowicze będą zadowoleni. Ministerstwo wychodzi im na przeciw

Nowe przepisy umożliwią szybsze rozpoznanie spraw frankowych

"Celem projektu ustawy jest stworzenie norm prawnych umożliwiających sądom szybsze rozpoznawanie spraw dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego" - zapowiada MS. Jak zaznaczono, nowe rozwiązania mają być "odpowiedzią na wyzwania wynikające z obecnej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości".

Prace nad projektem ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego", która ma usprawnić postępowania w sprawach kredytów "frankowych", trwają w resorcie sprawiedliwości od wielu miesięcy.

Po pierwsze celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie procedur sądowych.

Według planów MS będzie to można osiągnąć m.in. poprzez wstrzymanie obowiązku spełniania przez konsumenta świadczeń wynikających z umowy kredytu z chwilą doręczenia pozwu bankowi i w konsekwencji "eliminacji konieczności rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie składanych przez konsumentów".

Więcej możliwości na posiedzeniach niejawnych w sprawach frankowych

Rozszerzeniu mają ulec możliwości orzekania w sprawach frankowych przez sądy - zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji - na posiedzeniach niejawnych. Także przesłuchania stron w takich sprawach będą mogły odbywać się na piśmie, albo w ramach posiedzenia zdalnego. Ma też stać się możliwe zgłoszenie wniosku o rozliczenie roszczenia wzajemnego – zmierzającego "do dokonania rozliczenia roszczeń banku i konsumenta w jednym postępowaniu sądowym i jednym orzeczeniu". Więcej kompetencji w związku z postępowaniami frankowymi mają też uzyskać referendarze sądowi.

Kolejna grupa kwestii, do których odnosić ma się projekt dotyczyć będzie działań mających ograniczyć liczbę spraw frankowych w sądach. W związku z tym planowane są korzyści fiskalne dla stron, które zdecydują się na cofnięcie środków prawnych skierowanych do sądów, a także wprowadzona dodatkowa weryfikacja (tzw. przedsąd) skarg kasacyjnych w sprawach frankowych przyjętych przez Sąd Najwyższy do rozpoznania jeszcze przed ujednoliceniem linii orzeczniczej dotyczącej spraw tych kredytów.

Projekt ma także dotyczyć zabezpieczenia interesów konsumenta i wzmocnienia jego pozycji w sporze frankowym. Ma to nastąpić m.in. poprzez objęcie wyroku pierwszej instancji zasądzającego świadczenie na rzecz konsumenta wykonalnością z chwilą ogłoszenia albo doręczenia wyroku pozwanemu bankowi, a także poprzez wstrzymanie z mocy prawa obowiązku spełniania świadczeń z umowy kredytu frankowego z chwilą doręczenia odpisu pozwu pozwanemu bankowi.

Projekt ma także zawierać ułatwienia odnoszące się do kierowania spraw do mediacji oraz zawierania ugód sądowych.

