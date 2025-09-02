Funt Lewes był ostatnią lokalną walutą funkcjonującą w Wielkiej Brytanii

Banknoty wprowadzono w 2008 roku dla wsparcia lokalnej gospodarki miasta Lewes

Na awersie znajdował się portret Thomasa Paine'a, jednego z ojców założycieli USA

Wzrost płatności bezgotówkowych doprowadził do końca lokalnej waluty

Historia funta Lewes - jak powstała ostatnia lokalna waluta Wielkiej Brytanii

Funt Lewes wprowadzono do obiegu w 2008 roku za zgodą lokalnej rady miasta. Inicjatywa miała na celu wsparcie lokalnej gospodarki i zachęcenie mieszkańców do robienia zakupów u miejscowych przedsiębiorców. W obiegu znalazły się banknoty o nominałach 1, 2, 5, 10 i 21 funtów, przy czym wartość lokalnej waluty była równa wartości funta szterlinga.

Charakterystycznym elementem banknotów był portret Thomasa Paine'a - Anglika urodzonym w Lewes, który później stał się jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Na banknocie umieszczono także jego słynny cytat: "Mamy moc, by zbudować świat na nowo". Rewers przedstawiał rysunek miejscowego zamku w Lewes.

Bezpieczeństwo i jakość lokalnej waluty brytyjskiej

Banknoty Lewes wydrukowano na tradycyjnym papierze bawełnianym i wyposażono w szereg zabezpieczeń antyfałszerskich. Każdy banknot posiadał unikalną numerację oraz znaki wodne, co czyniło je równie bezpiecznymi jak oficjalna brytyjska waluta.

Jakość wykonania sprawiła, że funt Lewes szybko stał się przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów. Już w dniu wycofania z obiegu, na popularnych portalach aukcyjnych jeden funt Lewes można było kupić za 5,20 euro, a banknot 21-funtowy osiągnął wartość 40 euro.

Dlaczego mieszkańcy Lewes wprowadzili własną walutę lokalną

Jak przyznają sami mieszkańcy w rozmowach z dziennikiem "Times", wprowadzenie własnej waluty wiązało się z lokalnym charakterem i pragnieniem wyróżnienia się. Miles Jenner, właściciel lokalnego browaru, wyjaśnił:

W Lewes zawsze panuje entuzjazm wokół wszystkiego, co odbiega od normy i nas wyróżnia. Jest to głęboko zakorzenione w psychice mieszkańców.

Lokalna waluta cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców, choć niektórzy sprzedawcy przyznawali, że konieczność wydzielenia w kasach specjalnego miejsca na funty Lewes stanowiła dla nich pewne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu.

Płatności bezgotówkowe przyczyną końca waluty lokalnej

Według redakcji "Times", główną przyczyną wycofania funta Lewes z obiegu był gwałtowny wzrost popularności płatności bezgotówkowych w Wielkiej Brytanii. Statystyki pokazują dramatyczną zmianę w zachowaniach konsumentów - podczas gdy w 2009 roku połowa wszystkich transakcji była realizowana gotówką, dziesięć lat później tylko jedna czwarta płatności odbywała się w ten sposób.

Digitalizacja płatności i rosnąca popularność kart płatniczych sprawiły, że lokalne waluty straciły na praktyczności. Mieszkańcy Lewes coraz częściej wybierali wygodę płatności elektronicznych, co naturalnie prowadziło do zmniejszenia obiegu lokalnych banknotów.

Koniec epoki lokalnych walut w Wielkiej Brytanii

Z wycofaniem funta Lewes kończy się wyjątkowy rozdział w historii brytyjskiej ekonomii lokalnej. Przez 17 lat ta waluta lokalna stanowiła symbol społeczności i lokalnej tożsamości, pokazując, że nawet w erze globalizacji możliwe jest zachowanie lokalnego charakteru i wsparcie miejscowej gospodarki.

Eksperyment z funtem Lewes dowodzi, że lokalne waluty mogą funkcjonować skutecznie, jednak ich przyszłość w dobie cyfryzacji pozostaje niepewna. Dla historyków ekonomii i kolekcjonerów, banknoty Lewes pozostaną ciekawym świadectwem alternatywnych sposobów myślenia o pieniądzu i lokalnej gospodarce.

