Kolejny odcinek DK91 do remontu. Umowa na 90,6 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę kolejnego, szóstego z ośmiu zaplanowanych odcinków dawnej „gierkówki” w województwie śląskim. Kontrakt o wartości 90,6 mln zł brutto zrealizuje firma Eurovia. Modernizacja obejmie 5,3-kilometrowy fragment drogi krajowej nr 91 między Koziegłowami a Markowicami.

Zakres prac i nowe parametry techniczne

Podpisana 21 sierpnia umowa dotyczy fragmentu DK91, która przed otwarciem autostrady A1 przenosiła główny ruch tranzytowy z północy na południe kraju. Inwestycja rozpoczyna się około 600 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Lipową w Koziegłowach, przebiega przez Rzeniszów i kończy się na styku z istniejącym, zmodernizowanym już odcinkiem w Markowicach.

Docelowo cały 40-kilometrowy odcinek DK91 między Częstochową a Siewierzem ma zyskać wyższe parametry techniczne. Chociaż trasa pozostanie drogą dwujezdniową z kolizyjnymi skrzyżowaniami, jej nośność zostanie podniesiona do 11,5 tony na oś. Planowane jest również zastosowanie tzw. cichej nawierzchni, budowa chodników, dróg pieszo-rowerowych, ekranów akustycznych, nowoczesnego oświetlenia i systemu odwodnienia. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, a dodatkowo powstaną nowe, przeznaczone do kontroli pojazdów. Dzięki tym działaniom droga ma w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko.

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Pięć odcinków gotowych, dwa w przygotowaniu

To szósty fragment „gierkówki” na południe od Częstochowy, który zostanie zmodernizowany. Do tej pory do użytku oddano pięć odcinków o łącznej długości 24,6 km. Są to:

Nowa Wieś - Zawada (5 km),

Brudzowice - Markowice (5,1 km),

Częstochowa - Nowa Wieś (4,6 km),

Siedlec Duży - Koziegłowy (4,4 km),

Zawada - Siedlec Duży (5,5 km), oddany do ruchu 15 maja.

W fazie przygotowawczej pozostają dwa ostatnie fragmenty: Brudzowice – Siewierz (4,1 km) oraz Siewierz – Podwarpie (6,9 km). Przetargi na ich realizację zaplanowano na drugi i trzeci kwartał 2027 roku, po zapewnieniu finansowania. Roboty budowlane mają potrwać w latach 2027-2030 oraz 2028-2030. Kilka lat temu GDDKiA szacowała, że łączny koszt wszystkich ośmiu inwestycji przekroczy 900 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T.

Równoległy do modernizowanej DK91 blisko 60-kilometrowy odcinek autostrady A1 między Pyrzowicami a połączeniem z drogą krajową nr 1 na północ od Częstochowy został w pełni udostępniony kierowcom w 2019 roku, przejmując główny ruch tranzytowy.

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