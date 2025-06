Pomorze, Sudety i Trójmiasto na czele listy

Z badania "Urlopowy Kompas Polaków: Wakacje 2025" wynika, że aż 74% Polaków planuje spędzić urlop w kraju. Najczęściej wybieranymi regionami są: Pomorze Zachodnie (22% rezerwacji), Sudety (11%), Pomorze Środkowe (8%), Trójmiasto (7%) i Podhale (6%). Wśród miast prym wiedzie Kołobrzeg, wyprzedzając Gdańsk, Kraków, Zakopane i Szklarską Porębę.

Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), podkreśla rosnące zainteresowanie Polską jako kierunkiem turystycznym:

„Cieszę się, że nasz kraj jest tak chętnie wybieranym kierunkiem podróży – nie tylko przez gości zagranicznych, ale także przez polskich turystów. Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie odkrywaniem polskich regionów, i to nie tylko w odniesieniu do miejsc popularnych, ale także tych nieoczywistych”.

Hybrydowe wakacje i urlopy poza sezonem

43% badanych zamierza spędzić urlop wyłącznie w Polsce, a 31% planuje tzw. wyjazdy hybrydowe, łączące pobyt w kraju i za granicą. Tylko 12% ankietowanych deklaruje wyjazd wyłącznie poza Polskę. Krajowy wypoczynek najczęściej wybierają osoby w wieku 25–34 lat. Co ciekawe, 8% respondentów planuje wakacje poza głównym sezonem letnim, a 5% nie ma jeszcze sprecyzowanych planów urlopowych. Urlopy poza sezonem planują zwykle osoby w wieku 65+, które unikają wakacyjnego tłoku.

Coraz więcej rezerwacji

Z danych Profitroom, dostawcy systemu rezerwacyjnego dla większości polskich hoteli, wynika, że liczba rezerwacji w Polsce jest obecnie wyższa niż rok temu, a ceny pozostają na zbliżonym poziomie. Agata Pielacha-Janiec, dyrektor w Profitroom, zauważa:

- „Znaczna część Polaków nadal rezerwuje wakacje na ostatnią chwilę, a największy szczyt przypada zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Widzimy jednak rosnącą świadomość, że wcześniejsze planowanie daje realne korzyści. Czekając z decyzją, ograniczamy sobie wybór – najlepsze hotele i pokoje oraz najatrakcyjniejsze terminy znikają jako pierwsze, a elastyczność w zmianach czy anulacjach z czasem jest coraz mniejsza”.

Podróże we dwoje i z dziećmi

Choć połowa badanych deklarowała, że spędza wakacje z dziećmi, dane z systemu rezerwacyjnego pokazują, że najczęściej rezerwowaną konfiguracją są wyjazdy we dwoje - to 36% wszystkich rezerwacji na lato 2025. Dalej uplasowały się wyjazdy rodzinne: 2+2 i 2+1. Łącznie pary i single odpowiadają za ponad 40% wakacyjnych rezerwacji, co świadczy o tym, że podróże bez dzieci mają dziś równie silną pozycję jak wypoczynek rodzinny.

Mariusz Filipek, zastępca rzecznika MŚP - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.