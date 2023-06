Gdzie powstaną kolejne sklepy Woolworth? Niemiecki konkurent Pepco planuje ekspansję

Konkurent Pepco już w Polsce

Woolworth, niemiecka konkurencja dla Pepco już ma w Polsce 3 sklepy, wszystkie zostały otworzone w maju. Jako pierwszy, 8 maja wystartował sklep w Krakowie, ul. Galicyjska 18, w parku handlowym Atut Galicyjska. Kolejny otworzył podwoje 12 maja w Poznaniu, w Galerii Pestka przy Al. Solidarności 47. Placówki doczekała się też Warszawa. 26 maja rozpoczął działalność sklep w Forcie Wola, przy ul. Połczyńskiej 4.

Pierwszy Woolworth na Dolnym Śląsku

Jak podaje dlahandlu.pl - pierwszy sklep w województwie dolnośląskim powstanie w Parku Handlowym Dzierżoniów przy ul. Prochowej 8. Cały kompleks handlowy, wraz z funkcjonującym już sklepem Netto, ma powierzchnię ok. 10 tys. mkw. i dysponuje ponad 220 miejscami parkingowymi na dwóch poziomach.

Gdzie powstaną kolejne sklepy Woolworth?

Właściciele sieci planują otwierać od 15 do 20 nowych sklepów rocznie. Na terenie Polski docelowo ma powstać aż 400 placówek o powierzchni sprzedaży od 500 do 2 tys. mkw. W ramach dalszego rozwoju sieć planuje uruchomienie w najbliższych miesiącach obiektów handlowych w takich miejscowościach jak: Katowice, Zielona Góra, Łódź i Bełchatów.

Co kupimy w Woolworth?

Placówki sieci sprzedają przedmioty codziennego użytku, asortyment liczy liczy od 8 do 12 tys. produktów. Pochodzą one od mniejszych producentów, ale też są produkty markowe. Są to m.in. tekstylia domowe, moda damska, męska i dziecięca, artykuły dekoracyjne i drogeryjne, artykuły papiernicze i pasmanteryjne czy artykuły upominkowe, ale także artykuły gospodarstwa domowego.

