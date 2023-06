Dino otwiera kolejne sklepy. Gdzie powstają nowe placówki?

Dofinansowanie PFRON i refundacja NFZ do niezbędnego sprzętu i wyrobów medycznych

Rekordowe zyski Dino

Dino to sieć marketów zlokalizowanych nawet w niewielkich miejscowościach. Sklepy charakteryzują proste bryły budynków i niewielkie parkingi. Polacy bardzo szybko polubili zakupy w Dino. W sklepach sieci znajdziemy coraz większy wybór produktów w przystępnych cenach. Spółka notuje rekordowe zyski, a jej właściciel Tomasz Biernacki jest w ścisłej czołówce na liście najbogatszych Polaków. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w pierwszym kwartale 2023 roku 270,7 mln zł wobec 191,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Analitycy przewidywali mniejszą kwotę - ok. 256,3 mln zł zysku netto. Niedawno w liście do akcjonariuszy członek zarządu Michał Krauze informował, że spółka chce przeznaczać całość wypracowywanych zysków na otwieranie nowych marketów Dino - podaje money.pl.

Nowe sklepy Dino w 2023 roku

Sieć Dino ma już ponad 2200 sklepów, głównie w zachodniej i centralnej Polsce i cały czas inwestuje w budowę nowych placówek. Tylko w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku otwarto 54 nowe placówki. Rozwój sieci przebiega według realizowanej od lat strategii zakładającej przede wszystkim zagęszczania sklepów na terenach, gdzie sieć jest już obecna, a także stopniowe wchodzenie na nowe obszary. W 2023 Dino otworzy w sumie około 300 sklepów. Oto lista nowych placówek Dino:

* dolnośląskie: Bielawa, Niechlów, Płóczki k/Lwówka Śląskiego, Rakowice Wielkie, Strzegom, Świeradów Zdrój

* kujawsko-pomorskie: Dobrzejewice, Koronowo, Lubień Kujawski

* lubuskie: Kunowice

* łódzkie: Bełchatów

* małopolskie: Krzeszowice

* opolskie: Kałków, Kędzierzyn-Koźle, Kujawy, Strzelczyki

* podkarpackie: Tuszyma, Nieżychowice, Ogorzeliny

* świętokrzyskie: Ciekoty

* warmińsko-mazurskie: Szczytno

* wielkopolskie: Chojno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Śrem, Włoszakowice

* zachodniopomorskie: Biesiekierz, Góralice, Gryfino, Kalisz Pomorski, Marianowo, Mirosławiec, Mostkowa, Rąbina

