Sklepy szukają chętnych do pracy w kurortach. Ile płacą?

Popularne sieci handlowe przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Mając na uwadze wzmożony ruch turystyczny w wielu miejscowościach, poszukują pracowników sezonowych. Co oferują najpopularniejsze z nich?

Wakacyjna praca w Biedronce. Co oferuje jedna z najpopularniejszych sieci handlowych?

Jak informuje portal dlahandlu.pl, "Biedronka już od 7 lat oferuje pracownikom możliwość delegacji lub zatrudnia kandydatów zewnętrznych w ramach umowy zlecenia do pracy w popularnych turystycznie miejscowościach". W tym roku wśród oferowanych miast znalazły się m.in. Międzyzdroje, Mielno, Mrągowo, Szklarska Poręba oraz Karpacz. Rozpoczęcie pracy możliwe jest od połowy czerwca.

Oferta finansowa dla nowych pracowników to od 22,80 do 27 zł brutto za godzinę. Osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę w sklepach sieci Biedronka mogą liczyć na delegację do jednego ze sklepów, premię uznaniową a także nagrodę letnią. "Dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w wybranych miejscowościach z dużym ruchem turystycznym wynosić ona będzie do 600 zł brutto miesięcznie" - informuje portal dlahandlu.pl. Dotyczy to zarówno stałych pracowników jak i wakacyjnych. Pracodawca zapewnia również zakwaterowanie lub pokrycie kosztów przejazdu, a także posiłek.

Dino szykuje się do sezonu letniego. W ofercie aż 250 miejsc pracy

Dino również przygotowuje się do sezonu letniego i oferuje aż 250 miejsc pracy. "Dino zaoferuje możliwość dopasowania wymiaru czasu pracy do potrzeb pracownika; stabilność zatrudnienia, umowę o pracę i atrakcyjne benefity (m.in.: ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna, możliwość otrzymania pożyczki)" - przytacza portal dlahandlu.pl.

"Ahoj PRZYGODO". Letnia oferta Lidla oferuje aż 17 miast do wyboru

Lidl to kolejna sieć handlowa, która jest otwarta na zatrudnienie pracowników sezonowych. W związku z tym Lidl rozpoczął rekrutację do programu „Ahoj PRZYGODO!”. W ramach programu kilkaset osób podejmie pracę sezonową w turystycznych miejscowościach a firma zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom m.in. zakwaterowania oraz dodatkowych benefitów, w tym premii w wysokości 600 zł brutto miesięcznie.

W najnowszej edycji programu do wyboru będzie aż 17 miast, w tym: Świnoujście, Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Ustka, Darłowo, Łeba, Władysławowo, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój, Zakopane, Wisła, Krościenko oraz Włodawa. Tegoroczna oferta dotyczy również komisjonerów oraz magazynowych operatorów wózków, którzy będą mogli rozpocząć pracę w Centrach Dystrybucji w Pruszczu oraz Stargardzie - informuje portal dlahandlu.pl.

Rossmann stawia na łódzkich studentów. 24 miejsca na staże w różnych działach

Rossmann swoją ofertę kieruje do młodych ludzi mieszkających w Łodzi dopiero rozpoczynających swoje kariery zawodowe. "W ramach programu „Praktykuj w Łodzi” Rossmann przygotował dla studentów 24 miejsca na staże wakacyjne w takich działach logistyka, IT, HR, księgowość, dział prawny, dział komunikacji wewnętrznej, BHP, dział kadr i płac czy dział administracji" - przytacza dlahandlu.pl. Staże są płatne i trwają na przełomie lipca/sierpnia/września.

