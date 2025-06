Spis treści

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie ogromne złoża surowców kryje Grenlandia i dlaczego są one kluczowe dla nowoczesnych technologii

Dlaczego położenie Grenlandii ma strategiczne znaczenie militarne dla USA w rywalizacji z Chinami i Rosją

Jak topnienie lodowców otwiera nowe szlaki żeglugowe i zmienia geopolitykę Arktyki

Jakie stanowisko zajmują Dania i Grenlandia wobec amerykańskich planów przejęcia wyspy

Dlaczego kontrola nad Grenlandią może wpłynąć na przyszłość cen elektroniki i energii odnawialnej

Gdzie leży Grenlandia i dlaczego to ma znaczenie?

Grenlandia to autonomiczne terytorium Danii położone na wyspie o powierzchni 2 166 086 km² (największa wyspa na świecie niebędąca kontynentem), pokrytej w 81% przez lądolód grenlandzki i zamieszkana przez 56 421 osób. To brzmi jak pustynia lodowa, ale rzeczywistość jest inna.

Grenlandia tworzy wraz z Islandią, Norwegią oraz północną Szkocją bramę na Atlantyk, którym to szlakiem z pewnością będzie poruszała się flota rosyjska w przypadku potencjalnej wojny. To tak, jakby mieć strażnika przy głównych drzwiach do domu.

Dodatkowo topnienie lodu w kole podbiegunowym tworzy nowe północnoatlantyckie szlaki żeglugowe, co wzbudza zainteresowanie nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również krajów, takich jak Chiny czy Rosja. W praktyce oznacza to, że statki mogą płynąć krócej z Azji do Europy, omijając Kanał Sueski.

Skarb pod lodem - dlaczego wszyscy chcą Grenlandii?

Metale ziem rzadkich - nowa ropa naftowa XXI wieku

Na Grenlandii znajduje się 36,1 mln ton pierwiastków ziem rzadkich, co stanowi ok. 30 proc. światowych złóż tych surowców. Brzmi technicznie? W praktyce to składniki do wszystkiego, co znamy: smartfonów, samochodów elektrycznych, turbin wiatrowych, a nawet sprzętu wojskowego.

Problem w tym, że Chiny odpowiadają za 60 proc. wydobycia metali ziem rzadkich, a ich udział w przetwórstwie sięga 90 proc. To tak, jakby jeden sklep miał monopol na składniki do wszystkich nowoczesnych urządzeń. A Chiny już pokazały, że potrafią tego używać jako broni - w 2010 roku w momencie wzrostu napięcia między Chinami, a Japonią, Komunistyczna Partia Chin wstrzymała eksport ziem rzadkich do Japonii.

Ropa, gaz i inne skarby

Grenlandzki szelf kryje duże zapasy ropy i gazu. Szacunkowe oceny Służby Geologicznej USA mówią o ok. 17 mld baryłek ropy i 4 mld m sześciennych gazu. To ogromne liczby - dla porównania, Grenlandia może mieć więcej ropy niż Kanada.

Grenlandia skrywa również inne cenne surowce, takie jak 12,1 tys. ton tytanu oraz 11,5 tys. ton fosforu. Oprócz tego występują tam znaczne ilości niobu, tantalu, wanadu, grafitu i metali z grupy platynowców. Te nazwy mogą brzmieć egzotycznie, ale wszystkie są potrzebne do produkcji nowoczesnej elektroniki i broni.

Aspekt militarny - dlaczego Pentagon się tym interesuje?

Amerykańska baza już tam jest

Na jej terytorium znajduje się amerykańska baza kosmiczna Pituffik, leżąca na północno-zachodnim wybrzeżu Grenlandii, która odgrywa kluczową rolę w obronie przeciwrakietowej i komunikacji satelitarnej. USA mają tam wojsko od czasów II wojny światowej.

Grenlandia kontroluje tzw. GIUK Gap, strategiczny przesmyk między Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią, gdzie NATO monitoruje ruchy rosyjskich okrętów. To jak mieć kamery monitorujące przy głównej drodze, którą może jechać przeciwnik.

Zmiana w strukturze wojskowej

Pentagon ogłosił przeniesienie nadzoru nad Grenlandią z Dowództwa Europejskiego (EUCOM) na Dowództwo Północne (NORTHCOM). To może wydawać się biurokratyczne, ale w praktyce oznacza, że USA traktują Grenlandię już jak swoją część, a nie europejską.

Nowa zimna wojna w Arktyce

Rywalizacja z Chinami i Rosją

Zwiększenie obecności Rosji i Chin w regionie, spowodowało, że położenie Grenlandii stało się kluczowe dla amerykańskiego systemu ostrzegania przed rakietami balistycznymi. Rosja w 2024 roku otworzyła dwie nowe bazy w regionie, a Chiny inwestują w badania polarne i infrastrukturę.

Według Arctic Council żegluga szlakami arktycznymi wzrosła o 37 proc. w latach 2013–2023. To oznacza, że Arktyka przestaje być pustynią lodową, a staje się nową autostradą morską.

Problem dla NATO

Sojusz, oparty na zasadzie kolektywnej obrony, wymaga jedności – tymczasem agresywna retoryka USA wobec Danii może wywołać kryzys zaufania. Finlandia zaznacza, że Grenlandia jest chroniona przez Artykuł 5 NATO - co oznacza, że atak na Grenlandię to atak na całe NATO.

Co mówią zainteresowani?

Stanowisko Grenlandii

Władze Grenlandii zaproponowały USA współpracę przy wydobyciu surowców krytycznych, ważnych dla sektorów energii odnawialnej i obronności. Premier Mute Egede podkreśla, że "Grenlandia nie jest na sprzedaż".

Reakcja Danii

Premier Danii Mette Frederiksen podkreśliła, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, a jej status musi respektować zasady suwerenności. Rząd zapowiedział zwiększenie funduszy na obronność wyspy, w tym zakup okrętów, dronów i modernizację lotnisk pod myśliwce F-35.

Dlaczego to ma znaczenie dla Polski i Europy?

Zasoby Grenlandii mogą odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji dostaw surowców krytycznych do Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że Europa mogłaby być mniej zależna od Chin w dostawach materiałów potrzebnych do telefonów, samochodów elektrycznych czy paneli słonecznych.

Złoża grenlandzkich pierwiastków ziem rzadkich są niemal dwa tysiące razy większe niż obecne roczne potrzeby importowe Unii Europejskiej. To jak znalezienie ogromnej złotej żyły.

O co naprawdę chodzi?

Historia z Grenlandią to nie fanaberia Trumpa, ale długoterminowa strategia USA wobec Chin i Rosji. Doradcy Donalda Trumpa uznali, że kluczem do zwiększania bezpieczeństwa surowcowego Stanów Zjednoczonych jest Grenlandia.

Główne powody zainteresowania USA:

Surowce : 30 proc. światowych złóż metali ziem rzadkich, ropa, gaz

: 30 proc. światowych złóż metali ziem rzadkich, ropa, gaz Strategia militarna : kontrola nad kluczowymi szlakami morskimi i obrona przeciwrakietowa

: kontrola nad kluczowymi szlakami morskimi i obrona przeciwrakietowa Rywalizacja z Chinami : ograniczenie chińskiego monopolu na krytyczne surowce

: ograniczenie chińskiego monopolu na krytyczne surowce Przyszłość Arktyki: nowe szlaki żeglugowe przez topniejący lód

Dla zwykłego człowieka oznacza to tyle: kto kontroluje Grenlandię, ten może mieć wpływ na ceny telefonów, samochodów elektrycznych i energii odnawialnej w przyszłości. A to już każdego dotyczy.

Kluczowe kwestie:

Grenlandia posiada 30 proc. światowych złóż metali ziem rzadkich - surowców niezbędnych do produkcji smartfonów, samochodów elektrycznych i sprzętu wojskowego

- surowców niezbędnych do produkcji smartfonów, samochodów elektrycznych i sprzętu wojskowego Chiny kontrolują 90 proc. przetwórstwa tych kluczowych materiałów - co daje im ogromną przewagę geopolityczną nad Zachodem

- co daje im ogromną przewagę geopolityczną nad Zachodem Topnienie lodu arktycznego otwiera nowe szlaki handlowe - skracając trasy żeglugowe między Azją a Europą o tysiące kilometrów

- skracając trasy żeglugowe między Azją a Europą o tysiące kilometrów Pentagon już przeniósł Grenlandię pod amerykańskie dowództwo - sygnalizując traktowanie wyspy jako własnego terytorium

- sygnalizując traktowanie wyspy jako własnego terytorium Europa może stracić szansę na uniezależnienie się od Chin - jeśli USA przejmą pełną kontrolę nad grenlandzkimi zasobami

